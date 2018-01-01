Residential complex Novyy maloetazhnyy proekt v rayone Inzhekum - Alaniya

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.
Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.
Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.
Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк детские площадки, фермерский рынок.
KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.
Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.
Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.
Расстояния Kurt Tower:
- Расстояние до моря: 500 м
- Расстояние до реки Дымчай: 250 м
- Расстояние до центра Аланьи: 5 км
- Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
- Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.
Тип квартир, количество и количество:
- 35 квартир 1+1 — 65 м2
- 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2
- 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.
Социальная инфраструктура комплекса:
- Бассейн
- Детская площадка
- Аквапарк
- Теннисный корт
- Баскетбольная площадка
- Беговая дорожка
- Беседка с мангалом для барбекю
- Крытый бассейн
- Сауна
- Паровая комната
- Турецкая баня
- Фитнес-зал
- Детская игровая комната
- Лобби
- Парковка на территории
- Электрогенератор
Срок окончания строительства:
Июль
2023 г.
Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до
Июль
2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.
Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.
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