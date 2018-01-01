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Residential complex Novyy maloetazhnyy proekt v rayone Inzhekum - Alaniya

Akarca, Turkey
from € 179,000
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Residential complex Novyy maloetazhnyy proekt v rayone Inzhekum - Alaniya
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About the complex

Stay Property offers new apartments in Alanya - Inzhekum district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of the apartment is from 61 to 85 m2.Distance to the sea 300 m. One of the best beaches in Turkey on the Mediterranean coast is located in this area of Alanya. It is located west of the center, from Antalya, 88 km from the airport. The large city of Manavgat is 30 km away, and the center of Alanya — 22 km. The Ingecum is small, but there is both new real estate and private houses with villas. The area is surrounded on all sides by coniferous forests, very beautiful and cozy. All the necessary infrastructure is available in the neighboring more inhabited and built-up area of Avsallar. The main reasons for considering real estate in this area — are coniferous forests and the best beach with fine sand, where they specially come to rest from other areas. There is also a unique beach in a pine forest with a bay without waves, in a zone for camping and relaxing in nature. In addition, the distance to Antalya Airport is small compared to the center and other areas of Alanya.
New building location
Akarca, Turkey
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Residential complex Novyy maloetazhnyy proekt v rayone Inzhekum - Alaniya
Akarca, Turkey
from € 179,000
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Other complexes
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк  детские площадки, фермерский рынок.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1+1 — 65 м2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
Residential complex Apartamenty v novom komplekse vozle morya - Kargydzhak
Akarca, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Kargicak - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 66 to 176 square meters. The distance to the sea is 200 meters. When it comes to new real estate in Kargicak, it is worth saying right away that it will suit lovers of peace and quiet. I also want to note that Kargyjak is one of the greenest and most picturesque areas 13 km from the center of Alanya. Kargicak stretches 4 km along the sea and 4 km towards the mountains. Beautiful panoramas open on the mountains of coniferous forests, Alanya and the sea. District infrastructure: two Migros supermarkets, also A 101, other shops, gas stations, a pharmacy, ATMs, public transport stops, schools, a park with barbecue areas on the promenade, camping and Perle restaurant, restaurants of various cuisines on the seashore and throughout the area, pizza, Turkish fast food with delivery. A farm bazaar is taking place on Fridays, and a bazaar 1 km from its — square on Tuesdays in neighboring Mahmutlar. There is transport along the promenade, there are taxi services and car rental. The sea in Kargicak is clean, beaches with sand and pebbles. Many beaches from residential complexes and hotels, but they are all open for sea holidays.
Residential complex Novyy proekt zhilogo kompleksa s infrastrukturoy v rayone Avsallar - Alaniya
Avsallar, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
The new apartments in Alanya – Avsallar district are presented to your attention. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of apartments is from 46 to 109 square meters. The distance to the sea is 1,500 meters. When it comes to new apartments in Avsallar, we recommend that you consider it if sandy beaches are important to you, as well as coniferous forests with which the area is rich. Avsallar is 20 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 95 km away. This is a green suburb, but with a full social infrastructure. The main street in Avsallar looks unusual, it is hidden from the scorching sun by tree crowns. The infrastructure of the district: in Avsallar there is all the basic infrastructure, including schools, first-aid posts, pharmacies, shops, etc. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns is characterized by a special tourist atmosphere. Real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for relaxing at sea and surrounded by the beautiful nature of Turkey. This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write to us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!
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