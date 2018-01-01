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Residential complex Novyy proekt ot horoshego zastroyschika v centre populyarnogo Mahmutlara

Mahmutlar, Turkey
from € 144,000
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Residential complex Novyy proekt ot horoshego zastroyschika v centre populyarnogo Mahmutlara
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About the complex

The new apartments in Mahmutlar are presented to your attention. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1.The area of the apartment is from 49 to 203 m2.The distance to the sea is 500 meters. Mahmutlar is the most popular area, if we talk about new buildings. Here is a large selection of new and liquid real estate, in the area they are presented as economy-class houses, and respectable residential complexes. Another undeniable advantage in buying a new apartment in Mahmutlar is the possibility of receiving interest-free installments from the developer. In general, Mahmutlar is the most inhabited and comfortable area for a permanent life in Alanya. Although Mahmutlar is remote from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturk and the promenade is always crowded, infrastructure, trade, and restaurants work all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation.
New building location
Mahmutlar, Turkey
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Residential complex Novyy proekt ot horoshego zastroyschika v centre populyarnogo Mahmutlara
Mahmutlar, Turkey
from € 144,000
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Other complexes
Residential complex Novyy masshtabnyy proekt v zelenom rayone Alanii - Avsallar
Avsallar, Turkey
Completion date: 2025
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Avsallar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 51 to 130 m2.The distance to the sea is 900 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential. The area is considered one of the best for relaxing at sea, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with greenery, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand for both rental and permanent residence. With this, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life.
Residential complex Novye apartamenty v Gazipashe Alaniya
Alanya, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Gazipasha. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.The area of the apartment is from 42 to 135 m2.Distance to the sea 800 meters. Gazipasha – a city in southern Turkey, located off the coast of the Mediterranean Sea, next to Alanya. The appearance of the international airport in 2011 gave a new round of development of both the city and the real estate market. Gazipasha has 50 km of sandy shore, there is the famous Selinus beach 2.5 km long, beautiful rocky shores where you can swim surrounded by coniferous trees. Despite the long and wide beach with a gentle sea entrance, there are few hotels in Gazipasha. The population of the city is about 50 thousand people. There is everything for life: large supermarkets, markets, shops, boutiques, chain restaurants, for children — kindergartens and schools. Real estate in Gazipasha is suitable for those who want to move to a Turkish city with the sea, with the prospects of finding a job, opening a business, educating children. In addition, it is a great investment and a convenient option for a holiday resort.
Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turkey
Completion date: 2024

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с  хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.

 

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