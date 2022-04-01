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Residential complex Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey

Pasakoey, Turkey
from € 379,399
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Residential complex Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
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About the complex

The project has flats with 2-3 bedrooms and 3 floors with commercial space.

Also, the complex has convenient infrastructure: a fitness centre, sauna, indoor swimming pool, children's playground, multi-purpose sports field, guest hotel rooms and charging facilities for electric cars.

Location and nearby infrastructure

Distance:

Transport

  • Sultanbayli Metro Station (M5) - 2 min
  • Bus station - 1 min
  • E80 motorway - 2 min
  • FSM Bridge - 30 min
  • Sabiha Gokcen Airport - 15 min. Sabiha Gokcen Airport - 15 min.

Shopping Centers nearby

  • Shopping mall Rings - 10 min walk
  • Atlas Park Shopping Centre - 10 min
  • Viaport shopping mall - 10 min by car

Educational institutions

  • Okyanus Koleji across the street
  • Fen Bilimleri - 5 minutes from the project
  • Maltepe University
  • Yeditepe University
  • Marmara University

Hospitals nearby

  • Adcibadem Sanjaktepe
  • Saigi Hospital
  • Ersoy Hospital
  • Dunyagoz Hospital
New building location
Pasakoey, Turkey
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Residential complex Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Pasakoey, Turkey
from € 379,399
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Oba Oasis residence apartments for sale in Alanya, home away from home, the only place which won't make you feel homesick, at the skirts of powerful Taurus mountains facing the dazzling Alanya beaches only a few hundred meters away ....in Oba Oasis residence, facilities you can wake up with the breeze carrying mountain flower scents and enjoy the gardening carries the signature of art right in front of your balcony...   Oba Oasis residence for sale in Alanya is in an unbeatable location. The complex is just 600 meters from Mediterranean beach, 500 meters from Oba centrum and close to the pharmacy, restaurants, and shops. Oba Oasis close to Metro supermarket, Alanyum shopping mall and Koctas mall. Oba Oasis owns one of the largest outdoor swimming pools and habitat gardens in Alanya, every detail has been thought and organized to give you the most comfortable feeling. Oba Oasis consists of 11 blocks and a total of 176 apartments. There are 2 bedroom apartments and 3 bedroom penthouse apartments in Oba Oasis. Oba Oasis apartments have many facilities such as sauna, water slide, a car parking area, barbeque, and 24/7 security.   Large swimming poolLarge landscaped gardenindoor poolSaunaGymCar parkingTennis courtBBQBasketball court     Oba Oasis residence is located in Oba, Alanya. Oba is the new elite center of Alanya, where a new municipality built, where many quality schools located. You can walk to the biggest hospital is just 5 minutes of walking and it is walking distance to restaurants and shops. The beach is only 800 meters from the Oba Oasis. Metro is 500 meters and Koctas is 100 meters from the complex. If you are searching for properties in Alanya Oba, please contact our sales team now! 
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Yaylali, Turkey
Completion date: 2023

We hasten to present to your attention our new luxury project. 

This residential complex will be built in a quiet area of Alanya Kestel, only 100m. from the sea. Alanya city center is 5 km away. Local shops, restaurants, cafes, pharmacies, parks and the promenade are in close proximity to our new complex. Gazipasha Airport is just half an hour away. 

The main reasons for the purchase:                                                                                              ● Proximity to the sea   

● Beautiful view    

● New apartments     

● Modern architecture  

● Stylish design


The complex consists of one block and despite this has a rich infrastructure.

 

Complex characteristic:

● Generator
● Garden
● Fitness
● Sauna
● Pool
● Elevator
● Security
● Sea and mountain view
● Cable TV – satellite
● Close to bus stop  

● Convenient access to the sea

 

Start of construction 04/2022 completion 04/2023.

There are 1 + 1 and 2 + 1 apartments with different sizes.
Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turkey
Completion date: 2024

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с  хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.

 

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