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Residential complex Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from € 497,243
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Residential complex Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
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About the complex

We offer apartments with different layouts in a modern and comfortable residence.

New building location
Marmara Region, Turkey
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Residential complex Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from € 497,243
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Other complexes
Residential complex Apartments in the developed area
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023

The new project in the Mahmutlar area consists of two 9-story blocks. The distance to the sea is only 800 meters. This is one of the districts of Alanya, which is located between Kestel and Kargyjak. This area is located on the Mediterranean Sea, just 12 km from the center of Alanya from Gazipash Airport, only 30 km away.

The area is notable for its vibrant infrastructure, new shopping center, restaurants and shops.

The total area of the territory is 2529 m2., Types of apartments 1 + 1 and 2 + 1. All apartments are rented in a clean finish with a built-in kitchen, plumbing in bathrooms.

Complex infrastructure: outdoor / indoor pool, outdoor parking, cinema, games room, music room, mini club, games room, sauna, fitness, barbecue.
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Turkey
Completion date: 2024

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жилья.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1+1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2+1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего пребывания. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать – это купить мебель и бытовую технику. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50€. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные работы в зонах общего пользования, охрана. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной мере наслаждаться времяпрепровождением со своими родными и близкими на территории комплекса. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летний зной. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бассейн для детей. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривьеры. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете популярные тренажеры. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжать со своей семьей.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье, а также поможем со сбором и оформлением документов. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недвижимость в Алании по стартовым ценам. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовывается индивидуально. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 
Residential complex Prostornye apartamenty na etape stroitelstva v rayone Beylikdyuzyu Stambul
Akarca, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
StayProperty offers new apartments in Istanbul – Beilikjuju District. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 105 to 133 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, who surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and resort concepts have recently gained popularity when the house has indoor, outdoor pools, recreation areas, spa. 
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