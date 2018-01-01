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Residential complex Apartment in a residential complex in Kestel

Karakocali, Turkey
from € 176,000
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Residential complex Apartment in a residential complex in Kestel
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About the complex

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов с собственными территориями. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтому дойти до моря вы сможете пешком.

На территории Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Классика М, частные и государственные турецкие школы.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, разбиты парки с фонтанами. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или рассматриваете переезд в Аланию. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдают свою недвижимость.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на расстоянии 750 м от Средиземного моря. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс,  3+1 дуплекс и 4+1 дуплекс. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за территорией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или террасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с  гранитной  столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно будет только доукомплектовать квартиру бытовой техникой и мягкой меделью. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проектам.

 

New building location
Karakocali, Turkey
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Residential complex Apartment in a residential complex in Kestel
Karakocali, Turkey
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Developer: TRANIO

New residential complex in the elite area of Kadikoy on the Anatolian side of Istanbul with mansions and modern high-rise buildings.

The complex offers apartments of various layouts 2+1, 3+1, 4+1 ranging from 117 m2 to 350 m2.

Facilities: outdoor swimming pool, spa, billiard room, gym, cafe, protected area.

Location and nearby infrastructure
  • 350 m to Baghdad Avenue - a popular shopping street
  • 500 meters to Özgürlük park
  • 800 meters to the metro station - the line runs along the entire coastline from Lake Küçükçekmece on the European side to the city of Gebze on the Asian side
  • 1.2 km to a wide and long promenade with parks, restaurants of cuisines of different countries and sports grounds
  • 4.2 km to highway E5 (7 minutes by car)
  • Within 1-2 km there are hospitals, international schools, universities, parks, restaurants
Residential complex Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктурой, широкими пляжами и красивыми видами.

Махмутлар находится в  30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта города Анталии. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хорошо налажено сообщение между городами Турции. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Памуккале, Кападоккия, Стамбул. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальном состоянии скоростная трасса с оборудованными местами отдыха.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать  до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас в течении 5 минут. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1+1 и 2+1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функционироватьWi-Fi.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа всего 1300 м, до центра Махмутлара 1000 м.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для отдыха. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отделочные материалы. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территорию своего собственного дома.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Residential complex Investicionnyy proekt s shikarnoy lokaciey v rayone Oba
Karakocali, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Oba-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of the apartment is from 53 to 79 square meters. The distance to the sea is 400 meters. If you choose an area for permanent residence in Alanya, then Both of you will do your best, especially if you have children. Both combine low-rise development, proximity to the center and the developed infrastructure needed for life in Alanya. Although Both are close to the center, new projects appear here with regular constancy, so buying an apartment in a new building is still real here. The infrastructure of the Oba area: Alanyum shopping center, large Neva Outlet shopping centers, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, Koçtaş construction and hardware supermarket, Vatan large hardware store. It is in Oba that the largest new city hospital operates. For children: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
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