  1. Realting.com
  2. New buildings
  3. Turkey
  4. Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Turkey
from € 109,000
Share using:
QR
Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
1 / 14
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится природой и свежим воздухом.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные площадки. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукты, овощи, оливки, сыры, турецкие сладости. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть в ресторане с видом на море и морепродуктами.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1+1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2+1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2+1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4+1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини–гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитной столешницей, мебель в ванной комнате, сантехника, входные и межкомнатные двери. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

New building location
Demirtas, Turkey
Similar complexes
Residential complex Proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul
Akarca, Turkey
Residential complex New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
Residential quarter Luxury residential complex - Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Residential quarter Alanya Gold City Apartments
Kargicak, Turkey
Residential complex Luxurious apartment with sea view
Tuerkler, Turkey
You are viewing
Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turkey
from € 109,000
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
Other complexes
Residential complex Modern residential complex with a swimming pool, in a quiet area, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turkey
Developer: TRANIO

Residential complex surrounded by nature and green fields. Located away from the restless city noise, but a few minutes from the city center.

The project has luxury design apartments, a shop, playgrounds, a swimming pool, a fitness center, terraces, a garden, and 24-hour security.

Location and nearby infrastructure

Nearby there are Akbati shopping center, Istanbul shopping center, Aqua Floria, park, hospital, schools, and universities. The airport is 30 minutes drive away.
Residential quarter Luxury Properties close to social amenities in Kestel Alanya
Yaylali, Turkey
The complex consists of four five-storey buildings, where 97 apartments are presented, 2-, 3-, and 4-room duplex apartments. 1+1 60m2 2+1 100m2 2+1 penthouse 135m2 3+1 penthouse 210m2 Infrastructure of the complex: • Open pool• Children's swimming pool• Indoor pool• Gazebo• Closed parking• Central satellite system• Generator• Security system• Garden• Automatic gate at the entrance• Cipher lock at the entrance• Video intercom• Gym• Sauna, steam room and salt room• Turkish bath• Playground• Restaurant, tennis court, Internet Start of construction: 03.2022. Commissioning: 03.2024.
Residential complex Stroyaschiysya proekt v centre Alanii s shikarnymi vidovymi harakteristikami
Alanya, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1.The area of apartments is from 82 to 210 square meters. The distance to the sea is 1500 meters. Modern new housing in the center of Alanya is the most prestigious property in the resort. The basis of the housing stock of the central neighborhoods is hotels and simple Turkish houses. And apartments in resort-type new buildings in the center of Alanya are sold, as a rule, even before the house is put into operation. Ready-made apartments in new houses are always appreciated and few. A rare option for real estate, when everything is perfect - both place and beach, and the choice of entertainment around. The center of Alanya is located in the part where the famous fortress is encircling the peninsula. The popular Cleopatra beach is stretching west, and the area near it is also called, and to the east — the wide beach of Keikubat in the very center of the city. The streets are strewn with numerous shops and other businesses. Here you can find everything for life and relaxation. Alanya is multinational, and the city center has its own special charm, this is a secular Turkish city. The prestige of the resort is growing every year. 
Realting.com
Go