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Residential complex Квартира возле моря в Алании

Karakocali, Turkey
from € 248,500
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Residential complex Квартира возле моря в Алании
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About the complex

Квартира в Алании от застройщика

Район Тосмур находится в 5 км от центра Алании и Аланийского порта. Это значит, что всего несколько километров пешей прогулки по живописной набережной отделяет вас от активной части города и различных заведений.

Тосмур – район, который выбирают жители евройпеских стран для круглогодичного отдыха. Теплая зима в Алании привлекает европейцев провести пару месяцев у теплого моря. Имея свою квартиру в Алании, вы всегда сможете приехать сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новые проекты появляются пару раз в году, поэтому у вас есть редкий шанс купить квартиру в Тосмуре от застройщика.

Жилой комплекс занимает площадь 6678 кв.м., состоит из 3 жилых зданий, которые расположены на охраняемой территории. Расстояние до моря всего 250 м, а по дороге к морю у вас будут разнообразные магазины, супермаркеты и фермерский рынок. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным взносом от 30%.

На территории комплекса доступна инфраструктура:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с подогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Римская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лаунж-зона;
  • Бильярдная и настольный теннис;
  • PlayStation room;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская площадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный корт;
  • Открытая и крытая парковка;
  • Кладовые;
  • Спутниковая антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройщика. Стены окрашены моющейся краской, установлена входная и межкомнатные двери, встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей. В базовой комплектации есть система «умный дом», подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отопления.

Квартира в таком комплексе станет прекрасной инвестицией в будущее или идеальным местом отдыха для вас и ваших близких. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать лучший вариант, согласуют скидки и индивидуальные условия оплаты. Вам останется только наслаждаться своим  новым домом

 

New building location
Karakocali, Turkey
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Residential complex Квартира возле моря в Алании
Karakocali, Turkey
from € 248,500
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Get the privilege of being close to everywhere in the city.

It’s a particular project holding the signature of a renowned and pioneer company with twenty-eight-year experience in hotel management. The project has a high land value, as it’s situated in Şişli, a fast-growing district andthe center of trade and business in the city.

Şişli Residence is a high-standard project with multifunctional aspects as itcontains 599high-quality residential units, 18 shopping stores, 60 offices, and a 5-star hotel.The project is made of 3 different blocks with 39 floors in total. It is built on a land of 18,000 m² with a total construction area of 170,000 m².

It offers different options of residential units varying from 1+1 to 4.5+1 with a size range between 36-214m².
Residential complex Apartamenty v uyutnom zhilom komplekse s infrastrukturoy - Gazipasha
Alanya, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in Gazipas - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 52 to 140 square meters. The distance to the sea is 1700 meters. When buying real estate in Gazipash – you get not only square meters by the sea, but also peace. Gazipasha is a cozy small town, while with the presence of an international airport. If we talk about infrastructure, the city is less than inferior to tourist Alanya, there is everything necessary for life, as well as silence and tranquility. After the apartments in Alanya went up, the eyes of investors were turned specifically to Gazipash, modern new buildings began to appear here, while without hotel noisy complexes. The infrastructure of residential complexes is in no way inferior to similar houses in Alanya, while significantly winning the price. At the moment, buying a new apartment in Gazipash, you can still have time to significantly save your budget, and often, having received interest-free installments from the developer. 
Apartment building Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Marmara Region, Turkey
Developer: Binaa Investment
Why this property؟ The apartments of the compound and the international hotel, the first residential project in Europe by one of the largest Chinese brands. It is on the vital axis of Basin Express, the nerve center of real estate investments in the city of the two continents. It has luxurious apartments, according to the latest hotel standards, making it one of the unique projects in Istanbul. high-profit returns for those wishing to invest or rent housing units in the compound. It is close to a vital transport network linking it to all areas on both sides of the city.
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