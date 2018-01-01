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Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ

Payallar, Turkey
from € 145,000
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Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
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About the complex

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жилья.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1+1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2+1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего пребывания. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать – это купить мебель и бытовую технику. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50€. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные работы в зонах общего пользования, охрана. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной мере наслаждаться времяпрепровождением со своими родными и близкими на территории комплекса. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летний зной. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бассейн для детей. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривьеры. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете популярные тренажеры. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжать со своей семьей.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье, а также поможем со сбором и оформлением документов. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недвижимость в Алании по стартовым ценам. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовывается индивидуально. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 

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Completion date: 2025
Developer: FOA INVEST

The first residential complex in Turkey with a unique ecosystem is located in the very center of the Topkapi region, the European part of Istanbul. 

The project consists of 16 residential blocks, from five to fifteen floors each. Only 1441 apartments, with layouts from 1 + 1 to 5 + 1. From 78 to 232 sq.m. Each apartment has either a balcony, or a terrace, or a garden.   

The facility is built using natural, environmentally friendly materials. Separately, we note the atypical ceiling height - 3.05 m. Which visually adds spaces and “ air ”. As well as sliding glass interior doors. 

Topkapi District is the historical heart of Istanbul. The residential complex is surrounded by medical and educational institutions, shopping and business centers. Proximity to public transport is another significant plus.
Residential complex ZhK na zavershayuschey stadii stroitelstva vozle socialnyh obektov rayona Bashakshehir
Akarca, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
StayProperty offers new apartments in Istanbul – Bashakshekhir district. The following layouts are presented in the residential complex: 3 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 140 to 190 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, who surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and resort concepts have recently gained popularity when the house has indoor, outdoor pools, recreation areas, spa. 
Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse - Oba Alaniya
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
New apartments for sale in Oba - Alanya. The house has apartment layouts: 2 + 1, 4 + 1. Area from 82.5 to 165 square meters. The distance to the sea is 1600 meters. The Oba embankment over the famous Ataturk Avenue and is equipped for cycling, travel, outdoor sports, beach sports, and walking by the sea. From the center of Alanya, the Oba region is separated by the natural border – the Oba Tea river with carbonized and strewn green banks. What is in the Oba area: Alanyum shopping center, Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, etc., Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, boutiques and company stores of leading brands. Here is the largest state hospital in Alanya. The beaches in Oba are sand and pebble, with infrastructure for recreation and sports. Lower Both by the sea are more active, tourist, there are many hotels and slightly less new projects, for then in Upper Both you can always buy apartments in new houses
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