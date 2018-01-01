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Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика

Gazipasa, Turkey
from € 117,082
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Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
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About the complex

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с  хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.

 

New building location
Gazipasa, Turkey
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Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turkey
from € 117,082
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StayProperty offers new apartments in Istanbul – Beilikjuju District. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 105 to 133 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, who surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and resort concepts have recently gained popularity when the house has indoor, outdoor pools, recreation areas, spa. 
Residential complex Novyy stroyaschiysya ZhK v centre Alanii
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We bring to your attention new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 58.2 to 151.1 m2. The distance to the sea is 650 meters. In the central part of Alanya, real estate has the highest investment potential and is always liquid. The center has the most comfortable living and relaxing conditions. Here is the heart of the popular Mediterranean resort, and even outside the season there is a large flow of tourists. If we talk about infrastructure, then there is everything: many shops, there are several markets, network supermarkets, shopping centers, hypermarkets, eminent brand boutiques, tourist shops, salons, offices, banks, government agencies. Actively goes transport to any other areas. New modern real estate in the center of Alanya is not common, dense buildings are found in all quarters. Often these are renovation projects for housing or obsolete hotels. The houses in the center are distinguished by a compact territory, but it also features resort infrastructure such as a swimming pool, sauna, hammam, recreation areas and barbecue. There are also a few construction projects and new complexes on the fortress itself, the views are luxurious! 
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The residential complex on the coast in Kartal, Istanbul's new developing centre. The project features spacious flats with 3-4 bedrooms. There are 2 residences on each floor to enjoy a quiet and peaceful atmosphere. Each flat has a large balcony overlooking the sea.

Location and nearby infrastructure

Nearby are cycling and walking paths, hospitals, universities, shopping centres, cafés and everything you need for comfortable metropolitan life:

  • Piazza Mall
  • Marmara University
  • Istanbul Marine
  • Mall Kartal Hospital
  • Ritim Istanbul Mall
  • Maltepe City Park
  • Aydos Forest
  • 250 m to Marmaray
  • 400 m to the sea
  • 2.5 km to Kadikoy metro station
  • 12 km to Sabiha Gokcen Airport
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