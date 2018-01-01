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Residential complex Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс

Demirtas, Turkey
from € 121,000
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Residential complex Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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About the complex

Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнике. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одного производства, именно здесь есть все критерии эко-жизни.

Жилой комплекс расположен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км находится руины древнего города Syedra, где можно провести время всей семьей, гуляя в тени хвойных лесов.

В Демирташе есть два лицея, средняя школа прямо на берегу моря, начальная школа, парки и общественный транспорт в Аланию и Газипашу.

Жилой комплекс из 4 жилых блоков на закрытой охраняемой территории предусмотрел все детали, что бы вы могли наслаждаться жизнью и отдыхом. Кроме привычной инфраструктуры, вы найдете на территории комплекса ресторан, караоке, сигарный и кальянный бар, гостевые дома.

На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин , прачечная, салон красоты, медицинский кабинет. Бизнес зона состоит из конференц- и бизнес- залов, администрации, офиса продаж и библиотеки.

Дата сдачи проекта в эксплуатацию — май 2024 года.

Этот комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит спокойный размеренный образ жизни и единение с природой!
Проект для тех, кто стремиться к повышению комфорта, единению с природой и здоровому образу жизни.

При приобретении недвижимости вы получаете бесплатный постпродажный сервис: мы поможем вам приобрести мебель и технику в квартиру, оформить документы для ВНЖ и счетчики, устроить детей в школу и многое другое.

New building location
Demirtas, Turkey
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Residential complex Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Demirtas, Turkey
from € 121,000
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185 m² 1 apartment

The highest potential revenue in the area According to Forbes Turkey Research, it’s a residential project situated on the European side in Kağıthane, one of Istanbul’s fast-growing areas with high investment revenues. Kağıthane includes a Business district with big and famous companies, which made the demand very high from both local and international investors.

- Land Area: 27000 sqm² N

- Number of bedrooms: 1+0 to 4+1

- Units Number: 440

- Floor Number: 12

- Blocks Number: 12

- Size Range: 41 - 180sqm
Residential complex Exodus Dreams Residence
Akarca, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Exodus Dreams Residence Payallar is a new class comfort project in the promising area of Payallar, Alanya. A transfer to the beach is provided, so the distance to the sea will not be any inconvenience. Along the promenade there is public transport to the center and other areas of Alanya, the neighboring town of Avsallar. The construction of the complex will begin in September 2022 and will be completed in December 2023. Until the end of construction, installment payments without% are available, with an initial contribution of 40% and a fixed cost of apartments. Flexible payment repayment schedule. Payallar is a cozy low-rise town west of Alanya, just 10 km from its historic center. This location opens up the immediate development prospects for this town. The distance from the complex to the beaches is 1.8 km.
Residential quarter Penthouse in Flower Garden Oba, Alanya
Karakocali, Turkey
The complex Flower garden is located in the center of Oba, Alanya.Flower Garden Alanya boast with high-quality apartments. The complex Flower Garden is Just 10 minutes from the center of the city, the area has long been loved by Europeans and the Russian-speaking with its wide, well-groomed green streets and houses no higher than 5 floors.  In walking distance, there is Metro hypermarket, Koctas construction and household hypermarket, chain grocery stores, Alanyum shopping center, city hospital, schools, and kindergartens. Bus service is well developed, stopping in 2 minutes from the complex. Sandy beach 800 meters from the complex.The complex consists of three five-story blocks, a territory with a well-kept garden. There is a large outdoor pool, playground, parking.For your comfort, the complex has a winter indoor pool, spa center, sauna. Why Buy Flower Garden?High-Quality complex and apartmentsNice neighborhoodNice location    Infrastructure:open poolheated indoor poolsaunaSPA-centerchildren playgroundown parkingsecurity 7/24gardenercaretaker
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