Residential complex A New House From The Developer

Новый жилой комплекс на этапе строительства в 850 м до Средиземного моря.

Концепция дома построена на единении с природой и жизнью в уютном районе города. Демирташ предоставляет своим жителям чистейшие пляжи, хорошо развитую городскую инфраструктуру, близость к природе и историческим местам. Каждый сможет найти по душе то, что ему близко!

В 250 м от дома находится супермаркет и остановка общественного транспорта, 400 м от дом проходит еженедельный рынок в Демирташе. Так же здесь расположены школа, поликлиника, парк разбитый вдоль горной реки со спортивными и детскими площадками.

На автобусе, проходящем мимо дома легко можно доехать до центра Алании, Махмутлара, Газипаши или других районов. До аэропорта всего 20 минут на такси.

Хорошо продуманная социальная инфраструктура комплекса позволит вам вести активный образ жизни, даже не покидая территорию своего дома! Кодовой доступ в дом, система камер видеонаблюдений позволят не переживать за безопасность ваших родных и имущества, а дети могут спокойно играть на площадке во дворе.