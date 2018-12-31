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Residential complex Real estate in Mahmutlar

Mahmutlar, Turkey
from € 145,000
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Residential complex Real estate in Mahmutlar
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About the complex

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь сосредоточена основанная городская инфраструктура, развлекательные заведения и муниципалитет Алании.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся параллельно морю: набережная, Барбаросс и Ататюрк. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленностью более 500-600 м от моря, чаще всего, имеют хороший вид на море. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярные магазины, рестораны, кафе, а так же банки, ветеринарные клиники, салоны красоты.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры на открытом воздухе, высажены пальмы и цветущие кусты, а в парковых зонах установлены кафе и беседки для отдыха.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодевания, санузлами и душевыми.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону Алании. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфраструктуры и, при этом, останетесь в нешумном месте. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не покидая свою квартиру в Турции. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на территорию, и система камер видеонаблюдения по периметру и в местах общественного пользования.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. В кухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план покупки квартиры. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 

New building location
Mahmutlar, Turkey
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Residential complex Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
from € 145,000
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Информация Общая информация О проекте Этот проект расположен в Махмутларе, на небольшом склоне холма. Этот большой многоквартирный проект красиво расположен, в окружении средиземноморской зелени, всего в 800 метрах от песчаных пляжей. вы найдете все в 3 минутах ходьбы. Проект стартует в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект состоит из 2 больших блоков по 12 этажей и всего 86 больших квартир.  Особенности проекта -Мы рады предложить Вам 4-х комнатную квартиру в Алании по выгодной цене. Для тех, кто ищет просторную квартиру в Анье с множеством социальных мероприятий для детей и взрослых.   В проекте есть большие социальные объекты, такие как бассейн, фитнес-центр, парная, массажный кабинет после принятия солнечных ванн, турецкая баня.   Зачем покупать эту большую квартиру в Алании? - Уникальный проект квартиры с 4 и 5 спальнями в Алании - Красиво расположен на холме рядом с социальными удобствами и магазином -Выгодная цена
Apartment building Nordic Art
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Nordic Property

Nordic Art Residential Complex

The NORDIC ART residential complex consists of 45 apartments of various layouts and 4 commercial premises. The project focuses on the latest achievements in architecture, construction and design.

The NORDIC ART residential complex is located in an environmentally friendly area of Alanya Kargyjak, surrounded by pine forest located on the foothills of the Toros Mountains. NORDIC ART is the concept of modern comfortable high-fundal housing of the premium segment. Listen to the sound of the surf and birdsong, feel the salty breeze and aroma of the blooming Mediterranean gardens, admire the views of the endless azure sea and majestic mountains, choosing an apartment in the NORDIC ART project.

  • Distance to the Mahmutlar area: 300 m

  • Distance to the sea: 10m - the first coastline

Benefits

  • The complex is built according to European quality standards specific to Nordic Property.
  • The development of the author's architectural project was carried out by a leading architectural bureau, so the complex is distinguished by a line grace and a stylish design.
  • A unique location in the environmentally friendly area of Alanya Kargyjak on the first coastline.
  • Infrastructure - unlimited freedom: open and indoor pools, SPA area, fitness, restaurant, billiards, children's playroom and more.
  • High ceilings - 3 m
  • Apartments are sold with the finish of the premium class and are equipped with all necessary household appliances, air conditioning, as well as the Smart Home system in basic equipment.
  • Floor heating in bathrooms is already included in the price.
  • The complex has underground parking and storage facilities included in the value of the property.
  • We offer a convenient payment plan available to everyone: the initial deposit is only 30%, the rest is paid by installments until 10/31/2023
  • Each apartment offers sea views

Characteristics of apartments

The concept of a residential complex developed by a leading architectural bureau is based on metered criteria for luxury housing: an author's architectural project, a spacious courtyard, a spacious underground parking, thoughtful spacious and functional layouts, construction and finishing materials of the latest generation. Housing is sold with premium finish:

  • Panoramic glazing. Windows: triple double-glazed window, aluminum profile
  • High ceilings
  • Steel entrance doors with a triple degree of protection
  • Laminated interior doors
  • Floor cover: porcelain and ceramic tiles
  • Wall cover: washable paint
  • Kitchen headset: MDF
  • Stoleshnitsa and natural stone kitchen apron
  • High-quality plumbing in bathrooms
  • High-quality household appliances: oven, microwave, hob, hood, refrigerator, washing machine, dishwasher, air conditioning in each room
  • Shower cabins
  • In-time electric water heater
  • Heating floors in bathrooms

Infrastructure

  • NORDIC ART presents a wide selection of infrastructure that will make your life on the Mediterranean coast bright and multifaceted, convenient and comfortable:

  • Outdoor Swimming Pool
  • Indoor heated pool
  • Billiards
  • Sauna
  • Turkish bath (hamamam)
  • Roman steam room
  • Massage rooms
  • Lobby
  • Children's playroom
  • Restaurant
  • Creamy parking
  • Storage Places
  • Garden with landscape design
  • Generator

Residential complex Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turkey
Completion date: 2024

Our project is located in Etimesgut, Ankara, in the most suitable new settlement area for
zoning and valuation. It is positioned as 4 blocks and 338 flats on an area of 20.000 m2. There
are normal flats starts from 1+1 to 4+1 and penthouse flats with pools. All of our 4+1 flats have
a Turkish Bath and sauna. There is a 24/7 security system in our project. In addition, there
are many activity areas such as spa, indoor pool, massage rooms, fitness, indoor and outdoor
children’s playgrounds, yoga, pilates, and cafe lounge as common areas.

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