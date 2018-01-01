  1. Realting.com
  2. New buildings
  3. Turkey
  4. Residential complex Kurt Tower Tosmur

Residential complex Kurt Tower Tosmur

Karakocali, Turkey
from € 375,000
Share using:
QR
Residential complex Kurt Tower Tosmur
1 / 15
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк  детские площадки, фермерский рынок.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1+1 — 65 м2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

New building location
Karakocali, Turkey
Similar complexes
Residential complex Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
Residential complex Novyy investicionnyy lyuksovy zakrytyy kompleks
Karakocali, Turkey
from € 77,000
Residential complex Novye apartamenty vblizi morya - rayon Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Residential complex Apartamenty s vidom na more v rayone Gazipasha
Alanya, Turkey
Residential complex New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
You are viewing
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turkey
from € 375,000
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
Other complexes
Residential complex New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Goektuerk Merkez Mahallesi, Turkey
Developer: TRANIO

We offer spacious and comfortable apartments with beautiful terraces and a view of the forest.

The residence features outdoor sports grounds, a heated swimming pool, landscaped gardens, around-the-clock security, an underground parking, a hamam and a sauna, a gym.

Completion - December, 2024.

Location and nearby infrastructure

The property is located in an eco-friendly area, within walking distance of the forest, a few steps from schools and medical centers.

  • Istanbul Airport - 10 minutes
  • Belt highway - 10 minutes
  • Levent - 15 minutes
  • Maslak - 15 minutes
  • Airport - 13 minutes
  • Metro station - 10 minutes walk
  • Shopping mall - 15 minutes
Residential complex Alfirdaus Residence
Kargicak, Turkey
Price on request
215–13 800 m² 2 apartmens
Completion date: 2023
Developer: KurtSafir

We present to your attention the grandiose project of the premium residential complex - class Al Firdaus from the construction company Kurt Safir.

A residential complex with unique infrastructure, located in the picturesque area of Alanya, Kargyjak. Thanks to the successful choice of the land, namely one of the hills of the foot of the Taurus Mountains, absolutely all apartments offer stunning views of the Mediterranean Sea, the city and the ancient fortress of Alanya. Kargicak is an elite area located just a 20-minute drive from the center of Alanya, between the Taurus mountain range and the Mediterranean Sea. 

Al Firdaus (“highest degree of paradise”) is a great choice for those who value a luxurious lifestyle and a private, delicate pastime. 

The main priority of the complex is a halal concept, a special infrastructure and atmosphere for clients professing Islam. In this project, taking into account the rules of privacy and tradition, all conditions for a high-quality, comfortable vacation and the life of Muslim families are met . 

Residence will be an ideal option for a certain circle of clients who, due to religious and ethical considerations, cannot be accommodated in classical residential complexes, but have enough budget to become the owner of premium real estate.

Al Firdaus will become not only a place of rest, but also a kind of cultural center. A multifunctional infrastructure will be located in a separate building: prayer rooms, business event rooms, a restaurant, a cinema, a library, separate recreation areas and SPA.

A complex with bewitching panoramic views is designed in the classical traditions of Islamic architecture. During the construction, environmentally friendly materials and modern technologies of the highest quality will be used.

The residence will be located on a plot of land of 13800 m2, will consist of seven 4-storey blocks and 104 luxury apartments of various layouts.

The apartments will be equipped with air conditioning, a warm floor system and household appliances. The penthouses will have saunas and indoor pools on terraces.

The exclusive infrastructure of the complex will be:

  • Covered pools with purified anolite water (for prevention from COVID-19 and other viruses)
  • Covered water parks
  • Recreation rooms
  • Saunas
  • Hamams
  • Roman steam
  • Massage rooms and VIP massage rooms with a jacuzzi
  • Fitness salons
  • Playgrounds for children, kindergarten
  • Restaurant
  • Cinema
  • Library
  • Meeting rooms and business meetings
  • Prayer rooms
  • Guest Apartments
  • Gardens with landscape design
  • Transfer to the city and to the beach
  • Parking
  • Generator
  • Enhanced Security and Video Surveillance System

Characteristics of apartments:

  • Steel front doors
  • PVC double glazed windows
  • Floors - Cafe
  • Walls - waterproof paint
  • Kitchen with a full set of furniture, granite countertops and a set of household appliances (spirit, stove, hood, dishwasher, washing machine and refrigerator)
  • Bathrooms with a full range of plumbing and furniture
  • Felt Heating
  • Conditioning system
  • Basic and additional lighting
  • Large balconies and terraces
  • Wireless Internet Access
  • Satellite TV

Types of apartments:

  • 1 + 1 (57-64 m2) - 42 apartments
  • 2 + 1 (80-99 m2) - 44 apartments
  • 2 + 1 garden duplex (105 m2) - 2 apartments
  • 3 + 1 penthouse with pool (209 - 215 m2) - 8 apartments
  • 4 + 1 garden duplex (148 m2) - 2 apartments
  • 4 + 1 penthouse with pool (290 - 320 m2) - 5 apartments
  • 5 + 1 penthouse with pool (334 m2) - 1 apartment
Residential quarter 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Payallar, Turkey
This apartment is only 100 metres to the beach! There are two bedrooms and a living room with kitchen in the apartment.The building is old but ıt is certainly well-cared.It is on sale with furniture.There is one bathroom inside and a balcony and the apartment is 115 m2. As you can see in the pictures, the complex is so active and many people prefer to live here.Because ıt is only 100 metres to the beach and ten minutes to city center.Also the swimming pool is huge. And the price is really affordable.Pay attention to the price before giving a decision, please.
Realting.com
Go