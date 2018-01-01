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Residential complex Apartments in the Residence

Avsallar, Turkey
from € 165,000
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Residential complex Apartments in the Residence
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About the complex

Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сделать этот райский уголок своим вторым домом и местом отдыха.

Погода в Авсалларе летом +30о С в среднем и +15 о С зимой.

 

Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки, сервисы аренды автомобилей и все, что нужно для комфортной жизни. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнообразные оливки.

 

Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с роскошными видами на город. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсаллара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.

 

Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаются в аренду.

 

Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1+1, 2+1, дуплекс 2+1, дуплекс 3+1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.

 

Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, кафе, фитнес салон, сауна, паровая комната, детская площадка в саду, беседка с мангалом для барбекю. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру.

Начало строительства – декабрь 2021 года.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

 

Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или  помесячно до декабря 2023 года.

 

Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом, прогулки на яхте – все это вы легко найдете в ближайшем туристическом центре.

New building location
Avsallar, Turkey
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Residential complex Apartments in the Residence
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from € 165,000
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70 m² 1 apartment
Completion date: 2024
< p > MONTH SERVICE 22 < p > Real estate in Turkey Mersin < p > Dear friends!< p > Real estate agency “ Well Homes Gayrimenkul ” is pleased to present the new project of one of the best developers of the city of Mersin « MARSHALL »!< p > New comfort class complex in the Tomyuk area, 550 meters from the Mediterranean. < p > Beautiful location for relaxation and permanent stay. < p > Near the beach of Arpachbakhshish 40 minutes to the center of Mersin 上 < p > Apartments: < p > 1 + gross 70m2 / net 55m2 ) < p > 2 + 1 ( gross 110 m2 / neto 88m2 ) < p > 1 + 1: < p > Large territory ( 26,000 m ² ) p < The complex consists of five 12-story blocks > p < Apartment design > p < Open parking Hamam < p > sauna < p > p < Cinema Hall > p < BBQ shoot > p < open playground> Video surveillance 24/7 < p > Landscape territory < p > Security 24/7 < p > Temperature resistant pumice < p > p < p > Internal fire alarm device < p > full generator < p > Natural gas system < p: < p > Gendarmerie ceiling < p > p < p > Wardrobe < p > Bathroom cabinets < p > Granite washer < p> Silicon-based import paint < p > Release of the entrance corridor walls < p > 1st class water and sewage system < p > Shower 1. class < p > Parquet of splashes 10 mm < p > Glass balcony rails < p > Deeply available chain of shops, cafes, bakeries, pharmacies, bus stops, gas station, state hospital, bazaar '' To the beach 550 meters < p > Cost: < p > 1 + 1 from 54,000 € < p > 2 + 1 from 78,000 June € < p > 3 + 0. < p > Special offer for Well Homes Gayrimenkul clients: < p > • Price from the developer < p > • Installment 0% for 22 months < p > • First installment 50% < p > • Handling transactions < p > • After-sales service < p > Remember to book an apartment when you are available. < p > In case of real estate problems write and call: Anastasia
Residential complex Soli Star
Mezitli, Turkey
Completion date: 2022
Developer: ILKEM YAPI

LCD: Soli Star.

Address: Turkey ,. Mersin, Mister Soli.
Investment project in the Mezitli region (Soli), 600 m. of the Mediterranean Sea.
In the 1 block complex, the house is gasified.
Mersin Marina is only 15 minutes away. by public transport.
College is only 25 minutes away. by public transport.
End of construction: June 2022.


Cost: 2 + 1, 75 sq. m. from € 55,000.

The cost depends on the selected floor. There are apartments on all floors.

Special offer: initial payment of 30% and quota of 0% (payment balance in equal parts monthly for 12 months);
Project Features: BBQ and relaxation gazebos, open pools for children and adults, outdoor parking, basketball court, playground, electric generator, gas, outdoor gym,
24/7 video surveillance, 24/7 security, landscape design of the territory.
For more information, contact us at any courier:
Alexander
Residential complex Luxury apartments in Payallar
Payallar, Turkey
Completion date: 2024

Filled with traces of history and magnificent natural landscapes, Alanya today has become one of the most vibrant resorts in Turkey. Its modern and cosmopolitan atmosphere is the reason that many tourists from all over the world spend their holidays in Alanya all year round. The project is located in the Payallar district, located on a huge area of 6800m2, for sale there are planning apartments: 1 + 1, 2 + 1 and duplexes 3 + 1. This is a complex structure, built as a whole, with living quarters, a gym, parking and truly luxurious infrastructure. Another feature that makes the project privileged is that the project is located with the ability to provide all residents of the complex with amazing views. All apartments in the project overlook the bewitching Mediterranean landscapes. The distance to the sea will be 2.5 km, for the convenience of residents a beach service is provided.
Project start: November 2022, completion of construction December 2024.

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