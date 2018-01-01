Residential complex Apartments in the Residence

Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сделать этот райский уголок своим вторым домом и местом отдыха.

Погода в Авсалларе летом +30о С в среднем и +15 о С зимой.

Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки, сервисы аренды автомобилей и все, что нужно для комфортной жизни. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнообразные оливки.

Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с роскошными видами на город. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсаллара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.

Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаются в аренду.

Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1+1, 2+1, дуплекс 2+1, дуплекс 3+1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.

Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, кафе, фитнес салон, сауна, паровая комната, детская площадка в саду, беседка с мангалом для барбекю. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру.

Начало строительства – декабрь 2021 года.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или помесячно до декабря 2023 года.

Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом, прогулки на яхте – все это вы легко найдете в ближайшем туристическом центре.