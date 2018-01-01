Residential complex Residence in Alanya

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша. Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере. Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бассейны для плаванья. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки с колясками.

Пляжи Демирташа долгое время были «дикими». Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, кафе. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1+1, пентхаусов 2+1 и панорамного пентхауса 3+1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной столешницей, установленной сантехникой, межкомнатные двери, элкетронагреватель. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

Бассейн

Аквапарк

Крытый бассейн

Детская игровая комната

Теннисный корт / баскетбольная площадка

Сауна

Фитнес зал

Парная комната

Хамам – турецкая баня

Массажная комната

Конференц зал

Бильярд

Настольный теннис

Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой

Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру в рассрочку без процентов от застройщика. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет подобрать ваш вариант планировки и подберет индивидуальный для вас план оплаты.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, сопровождая свежеиспеченным хлебом и разнообразными салатами.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на территории доступны большая детская площадка, зоны для барбекю, беседки, спортивная площадки и футбольное поле.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно графика.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазины и заведения, а количество желающих отдохнуть здесь увеличивается с каждым годом.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.