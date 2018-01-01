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Residential complex Real estate in Alanya: From the developer

Karakocali, Turkey
from € 297,500
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Residential complex Real estate in Alanya: From the developer
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About the complex

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, конные фермы, парки и скверы.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на территорию по кодовому ключу. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1+1, 2+1 садовый дуплекс с собственным бассейном, 2+1, 2+1 дуплекс – пентхаус, 3+1 дуплекс-пентхаус, 4+1 пентхаус. В дуплексах 3+1 и 4+1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в квартирах 2+1 и 1+1 – подогрев полов будет установлен в ванных комнатах.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажности и обеспечить теплоизоляцию.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут оформить счетчики на свет и воду, страховку, устроить детей в детский садик.

 

New building location
Karakocali, Turkey
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Developer: Stay Property
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Why this property؟ The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas. There are integrated social and entertainment facilities and services. Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab and international. It enjoys a strategic location on the E5 road that connects both sides of Istanbul. Its proximity to the Istanbul aqueduct makes it a destination for investors, as it adds a high investment value.
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