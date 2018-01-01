Residential complex Real estate in Alanya: From the developer

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, конные фермы, парки и скверы.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры. Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на территорию по кодовому ключу. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1+1, 2+1 садовый дуплекс с собственным бассейном, 2+1, 2+1 дуплекс – пентхаус, 3+1 дуплекс-пентхаус, 4+1 пентхаус. В дуплексах 3+1 и 4+1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в квартирах 2+1 и 1+1 – подогрев полов будет установлен в ванных комнатах.

Инфраструктура комплекса:

Сервисный автобус до моря для жителей комплекса

Летний бассейн с аквагорками в саду

Беседки

Площадки для барбекю

Корт для тенниса, баскетбола, волейбола

Детская площадка

Парковка на 62 автомобиля

СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха

Фитнес салон

Кинотеатр

Игровая комната для детей

Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажности и обеспечить теплоизоляцию.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут оформить счетчики на свет и воду, страховку, устроить детей в детский садик.