Residential complex Kurt Suıte 20
About the complex
KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак
Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.
Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.
Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галечный пляж без плит, парковую зону с беседками для пикника, детскую площадку и вкусный ресторан с видом на море. По пляжу свободно гуляют павлины.
Инфраструктура жилого комплекса состоит из:
- Бассейн (70 кв.м.)
- Детская площадка
- Фитнес зал
- Сауна
- Паровая комната
- Джакузи
- Душевые, раздевалки, санузлы
- Беседка
- Парковка на территории
Растояния:
450 м – до моря
1,5 км — поликлиника
25 км – до аэропорта Газипаши
6 км – госпиталь
15 км – центр Алании
450 м – автобусная остановка
1,5 км – до школы
250 м — супермаркет
Квартира 1+1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2
Спальня : 10.00 m2
Ванная комната : 4.00 m2
Балкон : 6.10 m2
Общая площадь : 39 M2 (Брутто площадь 44 кв.м.)
Квартира-дуплекс 2+1
Кухня-гостиная американского типа : 25.00 m2 — 30.00 m2
Спальня 1: 10.50 m2 — 11.50 m2
Спальня 2: 12.00 m2 — 13.50 m2
Ванная комната: 4.00 m2
Ванная комната : 3.90 m2
Холл: 3.00 m2
Балкон : 6.10 m2 — 6.60 m2
Балкон 2: 6.00 m2
Дуплекс No : 16 — 72.70 m2 / площадь брутто 100.00 M2
Дуплекс No : 17 — 74.00 m2 / площадь брутто 100.00 M2
Дуплекс No : 18 — 80.30 m2 / площадь брутто 100.00 M2
Дуплекс No : 19 — 74.00 m2 / площадь брутто 100.00 M2
Технические характеристики:
- Толщина внутренних стен : 13 Cm
- Толщина внешних стен : 23 Cm
- Бетон : C30-C25
- Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
- Гидроизоляция всех полов здания (ванные комнаты и балконы)
- Металлопластиковые стеклопакеты
- Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием
Начало строительства: июнь 2022
Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023
План оплаты:
Первоначальный взнос : % 50
Скидка при оплате 100% : 3% от цены квартиры