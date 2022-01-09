Residential complex Kurt Suıte 20

KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галечный пляж без плит, парковую зону с беседками для пикника, детскую площадку и вкусный ресторан с видом на море. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

Бассейн (70 кв.м.)

Детская площадка

Фитнес зал

Сауна

Паровая комната

Джакузи

Душевые, раздевалки, санузлы

Беседка

Парковка на территории

Растояния:

450 м – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 м – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 м — супермаркет









Квартира 1+1:

Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2

Спальня : 10.00 m2

Ванная комната : 4.00 m2

Балкон : 6.10 m2

Общая площадь : 39 M2 (Брутто площадь 44 кв.м.)

Квартира-дуплекс 2+1



Кухня-гостиная американского типа : 25.00 m2 — 30.00 m2

Спальня 1: 10.50 m2 — 11.50 m2

Спальня 2: 12.00 m2 — 13.50 m2

Ванная комната: 4.00 m2

Ванная комната : 3.90 m2

Холл: 3.00 m2

Балкон : 6.10 m2 — 6.60 m2

Балкон 2: 6.00 m2

Дуплекс No : 16 — 72.70 m2 / площадь брутто 100.00 M2

Дуплекс No : 17 — 74.00 m2 / площадь брутто 100.00 M2

Дуплекс No : 18 — 80.30 m2 / площадь брутто 100.00 M2

Дуплекс No : 19 — 74.00 m2 / площадь брутто 100.00 M2





Технические характеристики:

Толщина внутренних стен : 13 Cm

Толщина внешних стен : 23 Cm

Бетон : C30-C25

Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица

Гидроизоляция всех полов здания (ванные комнаты и балконы)

Металлопластиковые стеклопакеты

Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства: июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос : % 50

Скидка при оплате 100% : 3% от цены квартиры