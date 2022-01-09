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Residential complex Kurt Suıte 20

Kargicak, Turkey
from € 155,900
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Residential complex Kurt Suıte 20
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About the complex

KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В  300 м от дома проходит  еженедельный  фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галечный пляж без плит, парковую зону с беседками для пикника,  детскую площадку и вкусный ресторан с видом на море. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн (70 кв.м.)
  • Детская площадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевые, раздевалки, санузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Растояния:

450 м – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 м – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 м — супермаркет




 

Квартира 1+1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2

Спальня : 10.00 m2

Ванная комната  : 4.00 m2

Балкон : 6.10 m2

Общая площадь  : 39 M2 (Брутто площадь 44 кв.м.)

 

Квартира-дуплекс 2+1


Кухня-гостиная американского типа  : 25.00 m2   —   30.00 m2

Спальня 1: 10.50 m2   —   11.50 m2

Спальня 2: 12.00 m2   —   13.50 m2

Ванная комната: 4.00 m2

Ванная комната : 3.90 m2

Холл: 3.00 m2

Балкон : 6.10 m2   —   6.60 m2

Балкон 2: 6.00 m2

Дуплекс  No : 16   —  72.70 m2 / площадь брутто  100.00 M2

Дуплекс No : 17   —  74.00 m2 / площадь брутто  100.00 M2

Дуплекс No : 18   —  80.30 m2 / площадь брутто  100.00 M2

Дуплекс No : 19   —  74.00 m2 / площадь брутто  100.00 M2


 

Технические характеристики:

  • Толщина внутренних стен : 13 Cm
  • Толщина внешних стен : 23 Cm
  • Бетон : C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
  • Гидроизоляция всех полов здания (ванные комнаты и балконы)
  • Металлопластиковые стеклопакеты
  • Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства:  июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос : % 50

Скидка при оплате 100% : 3% от цены квартиры

 

New building location
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Residential complex Kurt Suıte 20
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180 m² 1 apartment
Completion date: 2024

New Premium Class Investment Project! For true connoisseurs of luxury and comfort!

Located in the elite area of Alanya, which is located in the center of — Both, 1300 meters from the golden sandy beaches of the Mediterranean Sea. The residence is nine five-story blocks with a closed territory and one block for internal infrastructure, a complex with excellent social multiple infrastructure. Both have a unique and beautiful view of Alanya and stand out for their nature and clean air, and there are already quite a lot of opportunities for a full-fledged urban life.
The complex itself is within walking distance to the sea and the entire social infrastructure.

The occupied territory of the residence will be 19400 m2.

  • Start date — 09/01/2022
  • End date of construction — 09/01/2024

Apartment Layouts:

  • One-bedroom apartments 1 + 1, with an area of 60 m2
  • Two-level three-room penthouses 2 + 1, with an area of 131 m2
  • Two-level three-room garden duplexes 2 + 1, with an area of 127 m2
  • Two-level four-room garden duplexes 3 + 1, with an area of 207 m2

Apartment Information:

  • Cleaning
  • The bathroom is fully equipped with plumbing and shower
  • Suspension ceiling
  • Modern interior doors

The new investment complex in Oba will be equipped with full infrastructure, both internal and external. All apartments with clean decoration, bathrooms and fitted kitchens.

Complex infrastructure:

  • Outdoor pool
  • Indoor pool
  • Children's pool
  • Infinity pool
  • Waterpark
  • Cafe / Restaurant
  • Cinema
  • Spa center
  • Massage rooms
  • Steam room
  • Turkish bath
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Meditation Zone / Yogi
  • Fitness center
  • Children's playroom
  • Playground
  • Reception
  • BBQ area
  • Well-groomed green area
  • Concierge
  • Security 24/7
  • Video surveillance 24/7
  • Open / closed parking
  • Elevators
  • Generator

  • Distance to the sea - 1300 meters
Residential complex Attractive apartments in the center of Oba
Alanya, Turkey
Completion date: 2023

We are glad to offer you an upscale project, which consists of one 4-story block and 28 apartments. Excellent apartments located right in the center of Oba-Alania, within walking distance of the beach. Available there are apartments: 1 + 1 from 44m2. up to 67m2. and 3 + 1 from 144m2. up to 198 m2. Residential Project is just 450 meters from the sandy beach, 100 meters from the Carrefour supermarket and within walking distance of all consumer needs, such as shops, restaurants, banks, boutiques, hospitals and school.
Beginning of the project January 2022, completion July 2023. Payment method: down payment of 40%, the balance of the amount is divided by interest-free installments until the end of construction.
Residential complex Kvartira na etape stroitelstva v komplekse premium-klassa
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
For sale apartment in Mahmutlar. Planning apartment 3 + 1 with separate kitchen, total area 168 m2, and the distance to the beach is 600 meters. The project will be commissioned in May 2024. Real estate in Mahmutlar is optimal for families with children and youth. But especially the area fell in love with pensioners from the CIS countries. After all, it is here that the – language barrier is not felt, the signs and menus in restaurants are all in Russian. Although Mahmutlar is 14 km from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturka and the embankment are always crowded, infrastructure, trade, restaurants are open all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation, a large shopping center is being built, Turkish farm bazaars, many restaurants, shops, boutiques are held twice a week, and at every step there are supermarkets. The entire coastline of Mahmutlar is occupied by numerous beaches. Along the promenade and inside the area there are bicycle paths. Many parks, sports and playgrounds. Mahmutlar is characterized by simple planning — 3 main streets run parallel to the sea, there is little chance of getting lost. Compact, inhabited area with saturated infrastructure.
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