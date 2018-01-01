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Residential complex Luxury residence with swimming pools and a spa center, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from € 267,894
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Residential complex Luxury residence with swimming pools and a spa center, Istanbul, Turkey
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Description Description
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About the complex

We offer spacious apartments with high-quality finishing.

The residence features gardens and lounge areas, sports grounds and kids' playgrounds, cafes and restaurants, a fitness room, a spa center with a steam bath, a sauna and a Turkish bath, indoor swimming pools for children and adults.

Completion - December, 2024.

Location and nearby infrastructure

The property is located in a vibrant area, public transport stops, all necessary infrastructure, close to shopping centers, parks, schools, and hospitals.

New building location
Marmara Region, Turkey
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Residential complex Luxury residence with swimming pools and a spa center, Istanbul, Turkey
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Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Kargicak - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 49 to 168 square meters. The distance to the sea is 2000 meters. When it comes to new real estate in Kargicak, it is worth saying right away that it will suit lovers of peace and quiet. I also want to note that Kargyjak is one of the greenest and most picturesque areas 13 km from the center of Alanya. Kargicak stretches 4 km along the sea and 4 km towards the mountains. Beautiful panoramas open on the mountains of coniferous forests, Alanya and the sea. District infrastructure: two Migros supermarkets, also A 101, other shops, gas stations, a pharmacy, ATMs, public transport stops, schools, a park with barbecue areas on the promenade, camping and Perle restaurant, restaurants of various cuisines on the seashore and throughout the area, pizza, Turkish fast food with delivery. A farm bazaar is taking place on Fridays, and a bazaar 1 km from its — square on Tuesdays in neighboring Mahmutlar. There is transport along the promenade, there are taxi services and car rental. The sea in Kargicak is clean, beaches with sand and pebbles. Many beaches from residential complexes and hotels, but they are all open for sea holidays. 
Residential complex Real estate in Alanya: From the developer
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, конные фермы, парки и скверы.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на территорию по кодовому ключу. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1+1, 2+1 садовый дуплекс с собственным бассейном, 2+1, 2+1 дуплекс – пентхаус, 3+1 дуплекс-пентхаус, 4+1 пентхаус. В дуплексах 3+1 и 4+1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в квартирах 2+1 и 1+1 – подогрев полов будет установлен в ванных комнатах.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажности и обеспечить теплоизоляцию.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут оформить счетчики на свет и воду, страховку, устроить детей в детский садик.

 
Residential complex Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Avsallar, Turkey
Completion date: 2023

Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта.
Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант

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