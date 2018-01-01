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Residential complex Novyy kompleks v Kestele

Yaylali, Turkey
from € 148,000
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Residential complex Novyy kompleks v Kestele
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Description Description
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About the complex

The unique apartments for sale in Kestel, reflecting a calm Mediterranean lifestyle, offer everything you need for a comfortable stay and an active life. The investment project, which will be completed by September 2023, is specially planned for those who value comfort, luxury and prefer the best. The following apartment layouts are for sale: 1 + 1 and 2 + 1 from 58m2. up to 75 m2.
Many infrastructure facilities are also included in the project, which is being built on a total area of 969 m2. With rich opportunities for residents of the complex, zones will be created where they can have a pleasant time. These include an outdoor pool, sauna, gym, camellia, open parking and generator. The territory of the complex will be guarded by video surveillance systems 24/7.
The distance to the beach is only 250 meters, shopping centers and supermarkets can be easily reached on foot. Gazipasha International Airport is 32 km away.
The initial installment is 35%, the balance of the amount can be paid by interest-free installment payment until the end of construction.

New building location
Yaylali, Turkey
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Residential complex Novyy kompleks v Kestele
Yaylali, Turkey
from € 148,000
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Developer: TRANIO

We offer one- and two-bedroom apartments with a panoramic view of the city.

The residence consists of four 22-storey buildings and features a five-level parking, indoor and outdoor swimming pools, a gym, a spa, a sauna, a yoga studio.

Location and nearby infrastructure

The property is located near cafes, restaurants, universities and all necessary infrastructure, five minutes away from the underground station, ten minutes from the metrobus station, a hospital and a shopping mall.
Residential complex Apartments in a respectable area Oba
Alanya, Turkey
Completion date: 2024

A new stylish residence with full infrastructure from a stable developer in the very center of the prestigious Alanya district – Both. The advantage of the project is its location – in the busiest part of the district, at a distance of only 400 meters from the Mediterranean coast. Everything that this infrastructure-developed area can offer is within walking distance. Along the coast are dozens of beach clubs, cafe restaurants and karaoke bars. Alanya Ring Road is 200 meters north of the project and 150 meters from 25th Street, which provides easy transport accessibility. The municipality of Alanya, the Alanium shopping center, the local bazaar, banks, tennis courts are all within walking distance of this project. Due to the fact that there is not much land for development in this area, this location is especially valuable - with sea views and close to the beach!
The project has one block – 8 floors, 71 apartments. For more comfortable relaxation and accommodation, the complex will provide for a comfortable, closed and protected area, as well as self-sufficient internal infrastructure. One of the following apartments are offered: with one bedroom 1 + 1 with an area of 53 m2, with two 2 + 1 with an area of 78 m2, as well as duplex penthouses with two and three bedrooms - 2 + 1 with an area of 117 and 167, 3 + 1 with an area of 178 m2. Specifications: steel front door, air conditioning in each room, electric water heater in the bathroom, American-style internal doors, double glazed UPVC windows, point and main lighting, built-in functional modular kitchen furniture, fully equipped bathrooms.
Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turkey
Completion date: 2024

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с  хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.

 

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