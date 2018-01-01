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Residential complex New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from € 714,700
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Residential complex New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
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Description Description
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About the complex

The residential complex next to the marina features 2-5 bedroom apartments, terraces with panoramic sea views, spacious landscaped areas with palm trees, recreational areas and water bodies.

The residential complex is a part of a modern urbanization project, the coastal town of Istanbul with 55 km of coastline.

There is an opportunity to get a discount of up to 10%.

Options:

  • 2 Bedroom: $695,000 - $828,000
  • 3 Bedroom: $823,000 - $1,390,000
  • 4 Bedroom: $974,000 - $2,535,000
  • 5 Bedroom: $2,067,000 - $2,882,000
Facilities and equipment in the house

Other amenities in the project include a shopping centre, school, kindergarten, hospital, cafés and restaurants with sea views, sauna, vitamin bar, PlayStation room, water sports, tennis court, equestrian club, summer cinema, shuttle every 15 minutes, and mosque.

Location and nearby infrastructure

The project is located just near the coast of the Sea of Marmara and 10 km from the future new canal, larger than the Bosphorus.

Various cafes and restaurants with cuisines of different countries, pharmacies, bus stops are within walking distance.

By car:

  • Marmara Park Shopping Mall — 15 min.
  • Istanbul New Airport — 50 min.
  • E5 highway — 11 min
  • Nisantashi — 40 min
  • Taksim Square — 40 min
New building location
Marmara Region, Turkey
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Residential complex New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from € 714,700
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Developer: Binaa Investment
Why this property؟ The highest standards of accommodation, and the highest potential return on investment in the region, according to Forbes. Strategic location on the Asian side of Istanbul, easy transportation. A rich environment of vital facilities such as malls, sports centers, cinemas and parks. Integrated model neighborhoods, which makes it the first project of this kind in Asian Istanbul. The title deeds are ready, in accordance with Turkish citizenship requirements, and ready to move in.
Residential complex Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь сосредоточена основанная городская инфраструктура, развлекательные заведения и муниципалитет Алании.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся параллельно морю: набережная, Барбаросс и Ататюрк. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленностью более 500-600 м от моря, чаще всего, имеют хороший вид на море. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярные магазины, рестораны, кафе, а так же банки, ветеринарные клиники, салоны красоты.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры на открытом воздухе, высажены пальмы и цветущие кусты, а в парковых зонах установлены кафе и беседки для отдыха.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодевания, санузлами и душевыми.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону Алании. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфраструктуры и, при этом, останетесь в нешумном месте. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не покидая свою квартиру в Турции. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на территорию, и система камер видеонаблюдения по периметру и в местах общественного пользования.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. В кухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план покупки квартиры. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 
Residential complex New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Haci Kasim Mahallesi, Turkey
Developer: TRANIO

We offer spacious modern villas with a picturesque view of the surroundings, parking spaces, heated swimming pools.

Facilities and equipment in the house
  • Underfloor heating (remote control)
  • High-quality parquet
  • Automatic shutters
Location and nearby infrastructure
  • University - 5.8 km
  • Nearest beach - 4.3 km
  • Nearest shop - 70 meters
  • Public transport stop - 400 meters
  • New Istanbul Airport - 94 km
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