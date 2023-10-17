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New buildings for sale in Bar

apartments
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Apart - hotel Chernogoriya
Apart - hotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
from
€102,102
Completion date: 2023
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
from
€89,910
Area 33–70 m²
3 properties 3
Completion date: 2023
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж. Блок A – сентябрь 2023 года. Крайний срок B и C - март 2025 года. Местоположение: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар До моря - 450 м Аэропорт Подгорик -50 мин. До Будвы - 30 мин. До Котора - 40 мин. До Тивата - 50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открыт на территории комплекса, Бассейны на крыше , бутик-спа, турецкая баня , фитнес-центр, рестораны ,торговые центры, зоны отдыха , подземная парковка ( Блок А - на 60 мест), управляющая компания и т.д. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м, Высококачественные скоростные лифты с домофоном, система резервного генератора , Надежная теплоизоляция, Огнестойкие материалы, Энергоэффективность , Звукоизоляция стен, Видеодомофон , Ландшафтный дизайн, Сад и терраса, Центральная система спутникового телевидения , PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки: Студия с 1 спальней, с 2 спальнями , все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы. С шикарным видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: Блок A - 35,9-74,2 м2 / от 86 160 – 200 340 евро Блок B – 24,75-71,5 м2 / от 56 925 – 164 450 евро С блоком – 38,5 – 77,0 м2 / от 88 550 - 180 950 евро План оплаты: 1 ) 100% оплата 2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C) 3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C) Возможно арендовать квартиры в управлении. PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от аренды!
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€106,752
Completion date: 2023
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Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€212,335
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€106,752
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€200,475
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€189,800
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€106,752
Completion date: 2023
luxury apartments
Apart - hotel Chernogoriya
Apart - hotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
from
€200,475
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€189,540
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogoriya
Apart - hotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
from
€212,212
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€106,752
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogoriya
Apart - hotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
from
€212,335
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€189,872
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€105,560
Completion date: 2023
Residential complex Emerald
Residential complex Emerald
Bar, Montenegro
from
€72,000
Area 57–140 m²
3 properties 3
Completion date: 2024
New concept of the Residential Complex: green oasis in private territory 1.3 ha ● SPA ● reception in every house ● indoor warm pool ● your garage for cars ● restaurant and service ( on ground floor of buildings ). Remedy from administrative city center: 8 minutes on foot. To the sea - 900 meters. Complex infrastructure heated water pool SPA center with hammam and sauna indoor parking for your car on the ground floor of the house on the minus ground floor there is a pantry area for your suitcases, bicycles and seasonal things — is a full-fledged territory oasis, with shrubs blooming all year round, trees and flowers, green wall of cypress along the perimeter of the home area mini golf course children's playgrounds dog walking area fenced for amenities of people and pets The complex includes apartments various layouts: ● studios ● 1 + 1 ● 2 + 1 Apartment area from 36 m2 to 73.45 m2 Apartments are transferred to the buyer with full clean decoration!  
Apart - hotel Chernogoriya
Apart - hotel Chernogoriya
Bar, Montenegro
from
€121,979
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€189,540
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€189,800
Completion date: 2023
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
from
€188,110
Completion date: 2023
Residential complex Emerald
Residential complex Emerald
Bar, Montenegro
from
€72,000
Area 36–205 m²
4 properties 4
Completion date: 2024
LCD Emerald New concept of the Residential Complex: green oasis in private territory 1.3 ha ● SPA ● reception in every house. ● indoor warm pool ● your garage for cars ● restaurant and service ( on the first floor of the building ). Remedy from administrative city center: 8 minutes on foot. To the sea - 900 meters.   Complex infrastructure heated water pool SPA center with hammam and sauna hidden parking for your car on the ground floor of the house on the ground floor there is a pantry area for your suitcases, bicycles and seasonal items — is a full-fledged oasis, with shrubs blooming all year round, trees and flowers, a green wall of cypress trees around the perimeter of the home area mini golf course children's playgrounds dog walking area fenced for amenities of people and pets   The complex of apartments of various layouts: studios, apartments with 1 and 2 bedrooms. All apartments are cleaned.
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