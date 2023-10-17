Bar, Montenegro
33–70 m²
3
Completion date: 2023
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций.
Комплекс состоит из 3 блоков:
Блок А - состоит из различных типов жилых квартир.
Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж.
Блок A – сентябрь 2023 года.
Крайний срок B и C - март 2025 года.
Местоположение:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар
До моря - 450 м
Аэропорт Подгорик -50 мин.
До Будвы - 30 мин.
До Котора - 40 мин.
До Тивата - 50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открыт на территории комплекса,
Бассейны на крыше
, бутик-спа,
турецкая баня
, фитнес-центр,
рестораны
,торговые центры,
зоны отдыха
, подземная парковка ( Блок А - на 60 мест),
управляющая компания и т.д.
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м,
Высококачественные скоростные лифты с домофоном,
система резервного генератора
, Надежная теплоизоляция,
Огнестойкие материалы,
Энергоэффективность
, Звукоизоляция стен,
Видеодомофон
, Ландшафтный дизайн, Сад и терраса,
Центральная система спутникового телевидения
, PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки:
Студия
с 1 спальней,
с 2 спальнями
, все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы.
С шикарным видом - на море или на тихие горы.
Площадь и стоимость апартаментов:
Блок A - 35,9-74,2 м2 / от 86 160 – 200 340 евро
Блок B – 24,75-71,5 м2 / от 56 925 – 164 450 евро
С блоком – 38,5 – 77,0 м2 / от 88 550 - 180 950 евро
План оплаты:
1 ) 100% оплата
2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C)
3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C)
Возможно арендовать квартиры в управлении.
PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от аренды!