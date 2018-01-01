One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva

Becici, Montenegro
36–55 m²
3
Completion date: 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса с собственным пляжем «Bellemond Residence Montenegro» в Бечичи.
ЖК расположен в Бечичи, рядом с променадом, пляжами и ресторанами, парком и православным храмом. Школа, детский сад, почта, аптеки и супермаркеты находятся в пешей доступности. Прямой вид на море, шум прибоя, премиальное качество мебели и отделочных материалов, фитнес-центр и СПА, широкий частный пляж, отмеченный знаком качества «голубой флаг» – все это создает атмосферу роскоши и комфорта.
Управляющая компания возьмет на себя все заботы и обеспечит:
консьерж-сервис 24/7
управление недвижимостью,
резерв 24/7 мест на частном пляже для владельцев апартаментов, шаттл сервис.
Охрану и видеонаблюдение
Уход за зелеными насаждениями, СПА и фитнес-центром
Отличный вариант для инвестиций с доходностью до 8% годовых в евро.
Возможен индивидуальный план платежей с авансом 15% и рассрочкой до 8 лет.
Все виды оплаты, включая электронные платежи, рубли РФ и РБ, а также дистанционное оформление сделки.
Срок окончания строительства: Май 2023 года.
Цена включает в себя как дизайнерский ремонт с полным набором мебели по концепту “ключ в руки”, так и:
- системы “умный дом”, вентиляции и кондиционирования.
- энергосберегающее остекление и инженерные системы.
- натуральное дерево лучших пород и индивидуально отобранный мрамор большого формата,
- муранское стекло и объекты искусства.
Апартаменты полностью обустроены мебелью от известных производителей, работающих с такими брендами как Aman, Armani и Kempinski,оборудованы бытовой техникой (индукционная плита, вытяжка, холодильник, духовой шкаф нового поколения), сантехникой Villeroy & Boch, Dornbracht, Laufen-Kartell.
До финальной фазы строительства возможность изменения планировочных решений внутри квартиры.
Квартира разной площади, стоимость от 169 000 евро, действует рассрочка на оплату.