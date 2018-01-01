One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva

Becici, Montenegro

from €169,000

36–55 m² 3

Completion date: 2023

Новый жилой комплекс премиум-класса с собственным пляжем «Bellemond Residence Montenegro» в Бечичи. ЖК расположен в Бечичи, рядом с променадом, пляжами и ресторанами, парком и православным храмом. Школа, детский сад, почта, аптеки и супермаркеты находятся в пешей доступности. Прямой вид на море, шум прибоя, премиальное качество мебели и отделочных материалов, фитнес-центр и СПА, широкий частный пляж, отмеченный знаком качества «голубой флаг» – все это создает атмосферу роскоши и комфорта. Управляющая компания возьмет на себя все заботы и обеспечит: консьерж-сервис 24/7 управление недвижимостью, резерв 24/7 мест на частном пляже для владельцев апартаментов, шаттл сервис. Охрану и видеонаблюдение Уход за зелеными насаждениями, СПА и фитнес-центром Отличный вариант для инвестиций с доходностью до 8% годовых в евро. Возможен индивидуальный план платежей с авансом 15% и рассрочкой до 8 лет. Все виды оплаты, включая электронные платежи, рубли РФ и РБ, а также дистанционное оформление сделки. Срок окончания строительства: Май 2023 года. Цена включает в себя как дизайнерский ремонт с полным набором мебели по концепту “ключ в руки”, так и: - системы “умный дом”, вентиляции и кондиционирования. - энергосберегающее остекление и инженерные системы. - натуральное дерево лучших пород и индивидуально отобранный мрамор большого формата, - муранское стекло и объекты искусства. Апартаменты полностью обустроены мебелью от известных производителей, работающих с такими брендами как Aman, Armani и Kempinski,оборудованы бытовой техникой (индукционная плита, вытяжка, холодильник, духовой шкаф нового поколения), сантехникой Villeroy & Boch, Dornbracht, Laufen-Kartell. До финальной фазы строительства возможность изменения планировочных решений внутри квартиры. Квартира разной площади, стоимость от 169 000 евро, действует рассрочка на оплату.