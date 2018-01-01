Chernogore

Bar, Montenegro

from €89,910

33–70 m² 3

Completion date: 2023

PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж. Блок A – сентябрь 2023 года. Крайний срок B и C - март 2025 года. Местоположение: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар До моря - 450 м Аэропорт Подгорик -50 мин. До Будвы - 30 мин. До Котора - 40 мин. До Тивата - 50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открыт на территории комплекса, Бассейны на крыше , бутик-спа, турецкая баня , фитнес-центр, рестораны ,торговые центры, зоны отдыха , подземная парковка ( Блок А - на 60 мест), управляющая компания и т.д. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м, Высококачественные скоростные лифты с домофоном, система резервного генератора , Надежная теплоизоляция, Огнестойкие материалы, Энергоэффективность , Звукоизоляция стен, Видеодомофон , Ландшафтный дизайн, Сад и терраса, Центральная система спутникового телевидения , PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки: Студия с 1 спальней, с 2 спальнями , все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы. С шикарным видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: Блок A - 35,9-74,2 м2 / от 86 160 – 200 340 евро Блок B – 24,75-71,5 м2 / от 56 925 – 164 450 евро С блоком – 38,5 – 77,0 м2 / от 88 550 - 180 950 евро План оплаты: 1 ) 100% оплата 2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C) 3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C) Возможно арендовать квартиры в управлении. PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от аренды!