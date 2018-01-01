  1. Realting.com
  2. New buildings
  3. Montenegro
  4. Park Rezidens

Park Rezidens

Bar, Montenegro
from
€112,590
;
15
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций.
Комплекс состоит из 3 блоков:
Блок А - состоит из различных типов жилых квартир.
Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж.
Блок A –декабрь 2023 года.

Крайний срок B и C - март 2025 года.
Местоположение:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар
До моря - 450 м
Аэропорт Подгорик -50 мин.
До Будвы - 30 мин.
До Котора - 40 мин.
До Тивата - 50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открыт на территории комплекса,
Бассейны на крыше
, бутик-спа,
турецкая баня
, фитнес-центр,
рестораны
,торговые центры,
зоны отдыха
, подземная парковка ( Блок А - на 60 мест),
управляющая компания и т.д.
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м,
Высококачественные скоростные лифты с домофоном,
система резервного генератора
, Надежная теплоизоляция,
Огнестойкие материалы,
Энергоэффективность
, Звукоизоляция стен,
Видеодомофон
, Ландшафтный дизайн, Сад и терраса,
Центральная система спутникового телевидения
, PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки:
Студия
с 1 спальней,
с 2 спальнями
, все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы.
С шикарным видом - на море или на тихие горы.

План оплаты:
1 ) 100% оплата
2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C)
3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C)
Возможно арендовать квартиры в управлении.
PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от аренды!

Features

  • Security
  • Swimming pool
  • Gym
  • Management company
  • Parking
  • Online tour
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
Finishing options
Finishing options
Finished
Number of floors
Number of floors
8
Apartments in the complex
Apartments
Area, m²
Price per m², EUR
Apartment price, EUR
Apartments 1 room
Area, m² 41.7
Price per m², EUR 2,700
Apartment price, EUR 112,590
Properties in the complex
Type
Area, m²
Price per m², EUR
Property cost, EUR
Apartments Apartment
Area, m² 42.6
Price per m², EUR 2,703
Apartment price, EUR 115,155
New building location
Bar, Montenegro
Infrastructure nearby
Sea 450 m

Mortgage calculator

Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Please note! You changed the property cost parameter to {{ differentPrice }}%. This affects the relevance of the calculation of monthly payments for the current property. Return
Interest rate
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Interest rate
Loan amount
{{ mortgageAmount }} EUR
Loan amount
Period
{{ loanPeriodValue | pluralize("year", "years") }}
Period
Monthly payment
{{ paymentPerMonth }} EUR
Monthly payment
Similar complexes
Residential complex Bechichi
Becici, Montenegro
from
€153,236
Apartment building Toplish Home
Budva, Montenegro
from
€62,917
Apartment building One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Tivat, Montenegro
from
€255,000
Apartment building Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Tivat, Montenegro
from
€340,000
Residential complex Green Mill
Zabljak, Montenegro
from
€104,562
You are viewing
Park Rezidens
Bar, Montenegro
from
€112,590
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
Back Back Leave a request Leave a request
Other complexes
Apartment building Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Apartment building Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Budva, Montenegro
from
€600,000
Two stunning apartments, B301 and B302, both located on the 5th floor. These apartments are available for purchase together and boast a total area of 211.26 square meters, including a massive 130.99 square meter terrace with breathtaking views of the city of Budva. Both apartments (One-bedroom and Studio) provide access to a huge terrace, which is perfect for entertaining guests, enjoying the outdoors, or just taking in the stunning city views. Finally, the more money you invest upfront, the greater the possibility for a bigger discount and a lower price, making this an attractive investment opportunity for those looking for a luxurious apartment with rental potential. Expected income from renting apartments B301 & B302 – 45.000 Euro (minimum 100 nights per year) Don’t miss out on the chance to own these stunning apartments in Porto Budva. Contact us today to schedule a viewing or for more information. Porto Budva Complex is the largest resort on the Adriatic coast, offering a city-like experience with a range of amenities to cater to even the most demanding tourists. With a total area of 45,000m2, the complex boasts an impressive 8,000m2 shopping center, entertainment center, lobby, two-story casino, and popular branded shops. Investing in multi-complex-hotel format real estate has become a new trend in the real estate investment market, and Porto Budva is perfectly located on the Adriatic Sea coast. This format allows for apartments and commercial areas to be sold independently while the rest is available for rent under the control of the management company. Purchasing an apartment in the complex provides competitive advantages when renting out the property, as it provides a stable income during the high season, which lasts at least 100 days a year. Porto Budva offers all the infrastructure of modern and expensive hotels, including 24/7 reception, restaurants, indoor/outdoor swimming pools, gyms, and year-round maintenance of all apartments and commercial buildings. The highest profitability for real estate in Montenegro is provided by properties at the first line by the sea, offering an annual income of up to 10%-20%. The project is selling for 30% cheaper than other finished buildings. The minimum annual return on investment (ROI) for apartments and commercial spaces is between 10% and 20%.  Investors provide guarantees for the quality of construction and interior materials, with all materials being of European production and first-class quality.
Residential complex Novyy zhiloy kompleks s basseynom Ulcin
Residential complex Novyy zhiloy kompleks s basseynom Ulcin
Ulcinj, Montenegro
from
€75,300
Agency: TRADEGORIA
New residential complex in Ultsin High quality construction A project for a comfortable stay High rental potential for rental Real estate objects of various layouts: from apartments with 1 bedroom to spacious apartments with 3 bedrooms Two cases Pool Promising location Parking Possibility of installment payment for the period until the end of construction. Distance to Velika Plaza Beach: 600 m. Prices from 1,500 euros per sq.m.
Apartment building Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Apartment building Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Buljarica, Montenegro
from
€379,600
The spacious 3-bedroom apartment is a perfect choice for families or anyone who needs plenty of space. This beautiful apartment boasts a huge terrace with breathtaking sea and city views. With a total area of 146 square meters, this apartment offers ample space for comfortable living. It also features 2 bathrooms. The apartment is located on the highest floor, providing ultimate privacy and panoramic views.  For your convenience, we offer an option to buy a parking place for 17 000 euro, ensuring your vehicle is secure and easily accessible. The complex is located in a prime location in Budva, close to many local amenities including shops, restaurants, and entertainment. If you’re looking for other options, we also have other apartments available for sale in the complex, including 2-bedroom and 1-bedroom units.  Don’t miss out on the opportunity to own one of these beautiful apartments in our new complex. Contact us today to schedule a viewing.
Realting.com
Go