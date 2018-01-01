Park Rezidens

PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс.

Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций.

Комплекс состоит из 3 блоков:

Блок А - состоит из различных типов жилых квартир.

Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го

по 8-й этаж.

Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж.

Блок A –декабрь 2023 года.

Крайний срок B и C - март 2025 года.

Местоположение:

Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар

До моря - 450 м

Аэропорт Подгорик -50 мин.

До Будвы - 30 мин.

До Котора - 40 мин.

До Тивата - 50 мин.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Бассейн открыт на территории комплекса,

Бассейны на крыше

, бутик-спа,

турецкая баня

, фитнес-центр,

рестораны

,торговые центры,

зоны отдыха

, подземная парковка ( Блок А - на 60 мест),

управляющая компания и т.д.

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:

Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м,

Высококачественные скоростные лифты с домофоном,

система резервного генератора

, Надежная теплоизоляция,

Огнестойкие материалы,

Энергоэффективность

, Звукоизоляция стен,

Видеодомофон

, Ландшафтный дизайн, Сад и терраса,

Центральная система спутникового телевидения

, PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки:

Студия

с 1 спальней,

с 2 спальнями

, все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы.

С шикарным видом - на море или на тихие горы.



План оплаты:

1 ) 100% оплата

2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C)

3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C)

Возможно арендовать квартиры в управлении.

PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория.

Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в

строительном секторе.

PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в

аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность

получать пассивный доход от аренды!