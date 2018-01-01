Синхронизация 3.0. Инновационный тренинг стратегического планирования

Синхронизация 3.0
Микс группового мастермайнда, executive коучинга, стратегического менеджмента

Цель тренинга: Совместная выработка ТОП векторов развития, системы ценностей и целей для достижения амбициозных результатов в бизнесе в 2024 году

Запись на тренинг

Архитекторы и модераторы тренинга – два опытных топ менеджера

Инесса Волкова
Инесса Волкова
Эксперт в менеджменте и стратегии с 12 летним опытом в управлении компаниями 300+ человек. Бизнес-ментор, Executive коуч, MBA. Экс CEO управляющей компании А100-Комфорт, вывела в ТОП 1 в Беларуси сервис на проектах Новая Боровая, Пирс, Зеленая Гавань, Депо
Алена Мартыненко
Алена Мартыненко
Предприниматель с 20 летним опытом в создании, построении бизнеса с нуля и до лидера рынка. СЕО международной платформы недвижимости REALTING.COM

С какими проблемами эффективно работает тренинг?

Проблема #1
Не все сотрудники одинаково понимают цели компании. Смотрят в разные стороны и цели зачастую у всех разные
Синхронизация видения всей команды, фокусировка сотрудников на результат, который все видят и понимают одинаково
Проблема #2
Сотрудники по-разному понимают цели компании и имеют разную ценность их достижения
Все сами определяют результат, понимают смысл для компании, для клиентов и лично для себя
Проблема #3
Собственники и ТОП менеджеры зачастую спускают задачи сверху. Не учитывая идеи и видение коллег и жалуются на отсутствие инициативы у сотрудников
Каждый сотрудник и каждая идея услышана. Соединение общих идей, в которые каждый верит и каждый причастен
Проблема #4
Огромное количество задач и отсутствие нужного фокуса на приоритете. Много рутинной, текущей работы, но движение вперед не такое быстрое и эффективное, как нужно бизнесу
Фокусировка на самом важном, инвентаризация и приоритизация задач по важности и движения к общей цели
Проблема #5
Каждый сотрудник понимает проблемы и рабочие цели своего подразделения, но не понимает, насколько работа каждого сотрудника влияет на общий результат. Команда разрознена, низкая мотивация сотрудников
Тимбилдинг и повышение мотивации и лояльности сотрудников
Проблема #6
Сотрудники не синхронизируются по ценностям с компанией. То, что важно для компании, не так важно для сотрудников
Совместное определение ценностей компании, трансформация корпоративной культуры для достижения амбициозных результатов. При этом сотрудники видят, какие возможности дает клиентам и им самим результаты их работы

Какую трансформацию перенесет бизнес после тренинга?

Было до
расфокусировка команды, каждый сам по себе
Стало после
все вместе идут к одному результату
Понимая точку Б и почему туда нужно прийти, какие шаги сделать, мотивация сотрудников взлетает!

Что получают бизнес и собственники в результате тренинга

Дорожную карту конкретных целей с ответственными и сроками. Все, что останется делать – начать действовать по конкретным шагам
Цели дорожной карты выверены, приоритизировать, синхронизированы с главной целью компании и всех подразделений
Выстроенные точки совместного контроля за движением к амбициозным результатам
Высоко мотивированную, более сплоченную, поддерживающую друг друга команду
Создание миссии и видения бизнеса с декомпозицией до SMART целей и понимания стратегии их достижения
Понимание ценности продукта для клиента и своей причастности в создании этой ценности каждым участником
Понимание реальной мотивации сотрудников для более эффективного управления и достижения KPI
Понимание ограничений и рисков на пути к достижению целей и выработка стратегии по их устранению

Структура тренинга

День 1
  • Формирование миссии, видения компании
  • Совместное определение целей компании для достижения видения компании
  • Синхронизация целей компании, команды и всех участников
  • Тимбилдинг, рост вовлеченности и усиление мотивации руководителей
День 2
  • Совместное выстраивание SMART целей компании на год
  • Декомпозиция целей
  • Выстраивание ролей, зон ответственности и сроков
  • Выстраивание критериев для выработки показателей управляемости бизнеса
  • Техническое задание на внедрение
Дополнительно
  • Executive coach сессия с собственниками до начала тренинга
  • Чек лист для руководителя по эффективному внедрению целей
  • Точка контроля совместно с модераторами тренинга и апдейт задач через 3 месяца

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