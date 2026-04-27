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Appartements à vendre en Khab wa Ash Shaaf, Yémen

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Appartement 1 chambre dans Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Appartement 1 chambre
Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
Dans le cadre du développement de la station de golf de 160 ha sont prévus un hôtel cinq éto…
$317,575
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