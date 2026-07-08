Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Yémen
  3. Hajr as Sayar
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Hajr as Sayar, Yémen

;
5 propriétés total trouvé
Bureau 400 m² dans Hajr as Sayar, Yémen
Bureau 400 m²
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 20
Surface 400 m²
Dans l'une des zones les plus prestigieuses du centre de Vienne, une surface de bureaux enti…
$45,640
par mois
Laisser une demande
Bureau 100 m² dans Hajr as Sayar, Yémen
Bureau 100 m²
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Bureau moderne avec service complet et adresse d'affaires prestigieuse La célèbre Tour Mill…
$6,051
par mois
Laisser une demande
Bureau 340 m² dans Hajr as Sayar, Yémen
Bureau 340 m²
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 11
Surface 340 m²
Bureau de représentation avec service complet et infrastructure moderne Le centre d'affaire…
$32,486
par mois
Laisser une demande
Bureau 230 m² dans Hajr as Sayar, Yémen
Bureau 230 m²
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 11
Surface 230 m²
Nombre d'étages 9
Travaillez dans une ambiance inspirante : un espace de bureau moderne dans un prestigieux ce…
$33,172
par mois
Laisser une demande
Bureau 400 m² dans Hajr as Sayar, Yémen
Bureau 400 m²
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 11
Surface 400 m²
Idéal pour les entreprises en croissance: des bureaux modernes entièrement équipés dans un c…
$30,994
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller