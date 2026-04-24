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Appartements à vendre en Hajr, Yémen

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Appartement 2 chambres dans Hajr, Yémen
Appartement 2 chambres
Hajr, Yémen
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
Vente ou location (pour 3 ans): beau appartement entièrement rénové à Linz surface habitabl…
$245,917
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