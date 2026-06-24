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Villas à vendre en Gouvernorat de l’Hadramaout, Yémen

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Al Qatn, Yémen
Villa 4 chambres
Al Qatn, Yémen
Nombre de pièces 4
Surface 380 m²
Cette élégante maison privée est située dans l'un des quartiers résidentiels les plus popula…
$1,13M
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Villa 5 chambres dans Al Qaf, Yémen
Villa 5 chambres
Al Qaf, Yémen
Nombre de pièces 5
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Type: Bâtiment résidentiel privé Parcelle: 610 m2 Superficie : environ 205 m2 Année de const…
$245,682
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Caractéristiques des propriétés en Gouvernorat de l’Hadramaout, Yémen

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