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Propriétées résidentielles à vendre en Al Qaf, Yémen

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Al Qaf, Yémen
Villa 5 chambres
Al Qaf, Yémen
Nombre de pièces 5
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Type: Bâtiment résidentiel privé Parcelle: 610 m2 Superficie : environ 205 m2 Année de const…
$245,682
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