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Propriétées résidentielles à vendre en Ahwar, Yémen

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1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Ahwar, Yémen
Villa 8 chambres
Ahwar, Yémen
Nombre de pièces 8
Surface 507 m²
Nombre d'étages 3
Particularités de la propriété: Le chalet a été construit en 2020 en utilisant la technique …
$3,84M
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Caractéristiques des propriétés en Ahwar, Yémen

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