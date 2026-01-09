Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Viêt Nam
  3. Quảng Ninh Province
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Quang Ninh Province, Viêt Nam

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Quang Ninh Province, Viêt Nam
Appartement 2 chambres
Quang Ninh Province, Viêt Nam
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Nombre d'étages 15
🌴 MEYPEARL HARMONY - appartements exclusifs sur l'île de Phu Quoc (Vietnam)📍 Complexe de vil…
$111,300
