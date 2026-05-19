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Maisons à vendre en San Carlos, Uruguay

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2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans San Carlos, Uruguay
Maison 2 chambres
San Carlos, Uruguay
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Belle maison de campagne à vendre à Maldonado, Uruguay situé commodément au shopping mais en…
$750,000
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Maison 1 chambre dans San Carlos, Uruguay
Maison 1 chambre
San Carlos, Uruguay
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 190 m²
Maison de campagne dans le paysage panoramique de Las Cañas dans la province de Maldonado. L…
$370,000
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Caractéristiques des propriétés en San Carlos, Uruguay

Bon marché
Luxe
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