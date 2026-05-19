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Vue sur la mer Maisons à vendre en Rocha, Uruguay

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Rocha, Uruguay
Maison 5 chambres
Rocha, Uruguay
Nombre de pièces 12
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Sol 1/1
Vivez le mélange parfait de confort et de tranquillité dans cette superbe maison individuell…
$1,75M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Rocha, Uruguay

Bon marché
Luxe
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