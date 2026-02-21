Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Uruguay
  3. Punta Del Este
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Punta Del Este, Uruguay

3 BHK
4
4 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Punta Del Este, Uruguay
Appartement 3 chambres
Punta Del Este, Uruguay
Nombre de pièces 12
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 130 m²
Sol 12/18
Vivez l'ultime vie de luxe à Punta del Este, en Uruguay, dans ce magnifique condominium de 3…
$700,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Appartement 3 chambres dans Punta Del Este, Uruguay
Appartement 3 chambres
Punta Del Este, Uruguay
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Sol 10/18
Vivez l'ultime dans la vie de luxe à Punta del Este, Uruguay, dans cette superbe 3 chambres,…
$550,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller