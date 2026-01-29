Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Uruguay
  3. Maldonado
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Maldonado, Uruguay

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Punta Ballena, Uruguay
Maison 3 chambres
Punta Ballena, Uruguay
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 3/3
Vue spectaculaire sur l'océan depuis ce bel appartement à vendre à Punta Ballena. 200 mètres…
$640,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
