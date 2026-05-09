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Bord du lac Maisons à vendre en Uruguay

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Maldonado
29
Punta Del Este
8
Rocha
3
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Maldonado, Uruguay
Maison 3 chambres
Maldonado, Uruguay
Nombre de pièces 12
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
Maison de campagne à vendre sur la rive de la belle Laguna del Sauce, Uruguay Le plus grand …
$3,00M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Uruguay

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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