Apart hôtel USB Test

Virginie, États-Unis
Prix ​​sur demande
;
1
ID: 32679
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Virginie

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 85.0
Prix ​​par m², USD 5,882
Prix ​​de l'appartement, USD 500,000

Localisation sur la carte

Virginie, États-Unis

Calculateur d'hypothèque

Complexes similaires
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, États-Unis
depuis
$3,00M
Autres complexes
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Afficher tout Immeuble Four Seasons Las Vegas
Immeuble Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, États-Unis
depuis
$3,00M
L'année de construction 2026
171 condos, balcons privés pour chaque condo. Vues panoramiques sur le Strip de Las Vegas depuis chaque résidence. Plans d'étage surdimensionnés et hauteurs de plafond de 10'-13'. Bar avec rangement pour le vin, refroidisseur de boissons sous le comptoir et machine à glaçons. Options de fini…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
