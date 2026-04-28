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Propriétées résidentielles à vendre en Nevada, États-Unis

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans North Las Vegas, États-Unis
Appartement 3 chambres
North Las Vegas, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
La copropriété de 1 448 pieds carrés à Brooklyn a un fae qui mène à l'étage dans une salle à…
$307,990
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Appartement 2 chambres dans North Las Vegas, États-Unis
Appartement 2 chambres
North Las Vegas, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
La copropriété de 1 448 pieds carrés à Brooklyn a un fae qui mène à l'étage dans une salle à…
$284,990
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Caractéristiques des propriétés en Nevada, États-Unis

Bon marché
Luxe
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