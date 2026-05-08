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Hôtels à vendre en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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1 propriété total trouvé
Hôtel 735 m² dans Miami, États-Unis
Hôtel 735 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Nombre de salles de bains 18
Surface 735 m²
À Vendre: Hôtel 3 étoiles nouvellement construit – Bar (Žukotrlica), Monténégro Cet hôtel 3 …
$1,65M
T.V.A.
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