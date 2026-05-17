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Villas à vendre en Géorgie, États-Unis

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2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Adairsville, États-Unis
Villa 5 chambres
Adairsville, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 230 m²
Située dans les collines tranquilles de Peyia, cette collection exclusive de 26 villas conte…
$1,53M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 5 chambres dans Adairsville, États-Unis
Villa 5 chambres
Adairsville, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
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Caractéristiques des propriétés en Géorgie, États-Unis

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