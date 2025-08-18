Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Winchester
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Winchester, Royaume-Uni

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Winchester, Royaume-Uni
Villa 2 chambres
Winchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$688,059
Caractéristiques des propriétés en Winchester, Royaume-Uni

Bon marché
Luxe
