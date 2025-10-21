Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Trafford, Royaume-Uni

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Trafford, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Trafford, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$309,806
Appartement 2 chambres dans Trafford, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Trafford, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 61 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$445,632
Caractéristiques des propriétés en Trafford, Royaume-Uni

