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Appartements à vendre en Stretford, Royaume-Uni

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4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Stretford, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Stretford, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Tour Pro
$384,294
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Appartement 1 chambre dans Stretford, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Stretford, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Maintenant Park
$249,122
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Appartement 1 chambre dans Stretford, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Stretford, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Tour Pro
$231,239
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Stretford, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Stretford, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Maintenant Park
$311,404
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