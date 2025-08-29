Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Southampton, Royaume-Uni

3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Southampton, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Southampton, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Situé le long de la Tamise, ce magnifique nouveau développement offre une collection contemp…
$1,15M
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Southampton, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Southampton, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Situé le long des rives de la Tamise, ce nouveau développement exceptionnel offre un mélange…
$735,515
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Southampton, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Southampton, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 91 m²
Situé le long des rives de la Tamise, ce nouveau développement exceptionnel offre un mélange…
$1,01M
Laisser une demande
