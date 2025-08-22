Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Salford, Royaume-Uni

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Salford, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Salford, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Les appartements à vendre à Manchester continuent d'attirer à la fois les acheteurs et les i…
$478,916
Appartement 1 chambre dans Salford, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Salford, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Les appartements d'investissement à Manchester sont devenus parmi les propriétés les plus re…
$238,627
Caractéristiques des propriétés en Salford, Royaume-Uni

