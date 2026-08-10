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Penthouses avec garage à vendre en Royaume-Uni

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Angleterre
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Penthouse 5 chambres dans Londres, Royaume-Uni
Penthouse 5 chambres
Londres, Royaume-Uni
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 324 m²
Sol 50/50
Penthouse duplex exclusif de 5 chambres signé Versace Home | Tour DAMAC | Nine Elms, Londres…
$14,24M
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Caractéristiques des propriétés en Royaume-Uni

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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