Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Middleton
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Middleton, Royaume-Uni

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Rochdale, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Rochdale, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Tour Ibrox
$673,177
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Rochdale, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Rochdale, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Tour Ibrox
$443,926
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Rochdale, Royaume-Uni
Appartement 1 chambre
Rochdale, Royaume-Uni
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Tour Ibrox
$344,539
Laisser une demande
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller