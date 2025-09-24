Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Londres
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Londres, Royaume-Uni

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Springfield Village, Royaume-Uni
Villa 4 chambres
Springfield Village, Royaume-Uni
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Introducing an exclusive enclave of luxurious semi…
$2,70M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Springfield Village, Royaume-Uni
Villa 4 chambres
Springfield Village, Royaume-Uni
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Introducing an exclusive enclave of luxurious semi…
$2,70M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Londres, Royaume-Uni

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller