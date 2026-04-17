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Maisons de ville à vendre en Kent, Royaume-Uni

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Maison de ville 3 chambres dans Paddock Wood, Royaume-Uni
Maison de ville 3 chambres
Paddock Wood, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 136 m²
Maison jumelée à vendre à Paddock Wood, située dans le Foal Hurst Green bien placé, offrant …
$777,432
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